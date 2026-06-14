सोशल मीडिया पर ‘दबंग’ बनने वाले सावधान! यूपी पुलिस की है पैनी नजर, डीजीपी ने दिए कड़ी कार्रवाई के संकेत

उन्होंने बताया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस को 60 हजार से ज्यादा नए पुलिसकर्मी मिले हैं। इन पुलिसकर्मियों की थाने स्तर पर ट्रेनिंग चल रही है और उन्हें पुलिसिंग सिखाई जा रही है। जल्द ही इन पुलिस कर्मियों को नई तैनाती दी जाएगी और पुलिस विभाग में यह वे अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने बताया कि कोविड के बाद से साइबर क्राइम काफी तेजी से बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग अब कैश की लेनदेन के अलावा डिजिटल पेमेंट करने पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। ऐसे में साइबर अपराधी इसका तेजी से फायदा उठा रहे हैं।