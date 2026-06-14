मरम्मत के लिए बंद हो रहा राजघाट पुल, कट जाएगी वाराणसी-चंदौली की कनेक्टिविटी! इन वैकल्पिक रास्तों का करें इस्तेमाल

धर्म नगरी काशी में दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन और घूमने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में कई बार वाराणसी का टिकट न मिलने पर वह डीडीयू जंक्शन पर अपनी यात्रा समाप्त करते हैं और दर्शन पूजन के बाद लौटने के लिए भी डीडीयू जंक्शन का सहारा लेते हैं, लेकिन 14 जून से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 13 अगस्त तक राजघाट पुल बंद रहेगा। राजघाट पुल डीडीयू जंक्शन और वाराणसी जंक्शन को जोड़ने वाला सबसे व्यस्ततम और सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन अब 60 दोनों का ब्लॉक लिए जाने से यात्रियों की मुसीबत बढ़ाने वाली है।