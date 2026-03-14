वाराणसी के 46 केंद्रों पर शुरू हुई UP पुलिस की SI भर्ती परीक्षा, 77 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल, 1356 पुलिसकर्मी तैनात

एडीएम सिटी आलोक वर्मा ने बताया कि इस परीक्षा को संपन्न करने के लिए 46 स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और परीक्षार्थियों को आधे घंटे पहले ही अपने केंद्र पर पहुंचने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि वाराणसी के सभी रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर भी पुलिस कर्मियों की तनाती की गई है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अन्य प्रदेशों से भी परीक्षार्थी पहुंचे हैं और रविवार को भी पहुंचेंगे, इसको लेकर के अतिरिक्त बसें और ट्रेन की भी व्यवस्था की गई है।