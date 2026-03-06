राजा भैया की गाड़ी पर ‘मंगरू’ की गैंग ने किया अवैध अतिक्रमण, बाहुबली ने शेयर की वीडियो

राजा भैया ने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके कुत्ते गाड़ी में पूरे अधिकार के साथ बैठे हैं। पीछे से लेकर ड्राइवर सीट तक, पूरी जीप में कुत्तों का कब्जा है। राजा भैया ने वीडियो के साथ लिखा कि The trip that never happened. कहीं भी जाना होता है तो सबसे पहले गाड़ी से अवैध अतिक्रमण हटवाना पड़ता है। वाहन स्वयं मंगरू जी चलाने पे उतारू हैं। Life is beautiful with dogs. वीडियो देखकर साफ हो गया कि गाड़ी की असली मालिक कोई और नहीं, बल्कि राजा भैया के प्यारे कुत्ते हैं।