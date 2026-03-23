18 बच्चों के पिता का बेरहमी से कत्ल, प्रेमिका ने सामने खड़े होकर करवाई हत्या, भाई ने रॉड से फोड़ा सिर

परिवार के लोगों के शक जताने और मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस टीम ने ससुराल मिश्रपुर मुस्तरका से जेठवारा के बगियापुर मायके गई सुमन देवी को हिरासत लिया। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल और परिवार के शक के आधार पर सुमन देवी को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने हत्या की साजिश और वारदात को कबूल कर लिया। सुमन ने बताया कि उसका गुलहसन से लंबे समय से प्रेम संबंध था, लेकिन वह लगातार मिलने का दबाव बना रहा था और ब्लैकमेल कर रहा था। इससे परेशान होकर उसने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई।