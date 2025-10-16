CM Yogi Warns: त्योहार की खुशियों में जो भंग डालेगा, उसकी दीपावली जेल में कटेगी – योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश की “डबल इंजन सरकार” ने पहली बार योजनाओं को जाति और धर्म से ऊपर उठाकर गरीबों तक पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि देश के 11 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया गया, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 1.86 करोड़ परिवार शामिल हैं। आजादी के बाद पहली बार योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के गरीबों तक पहुँचा है। पहले की सरकारें परिवार विशेष की चिंता करती थीं, लेकिन आज की सरकार पूरे प्रदेश को परिवार मानकर काम कर रही है,” उन्होंने कहा।