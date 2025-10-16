CM Yogi Warns: त्योहार की खुशियों में जो भंग डालेगा, उसकी दीपावली जेल में कटेगी – योगी

सीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा- प्रदेश अब दंगों का नहीं, विकास का पर्याय (फोटो सोर्स : Information Department )
CM Yogi Warns Non Root Policy: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए साफ संदेश दिया है कि त्योहारों की खुशियों में खलल डालने वालों की जगह केवल जेल की सलाखों के पीछे होगी। बुधवार को लोकभवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण किया और प्रदेश के 1.86 करोड़ गरीब परिवारों को दीप पर्व से पहले यह “ऊर्जा उपहार” प्रदान किया।
योगी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीब, वंचित और दलित तबके के परिवार भी त्योहारों के उत्साह और सुविधा में बराबरी से शामिल हों। उन्होंने कहा कि त्योहारों का असली अर्थ यही है कि हम अकेले नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से खुशियां मनाएं। अगर कोई इस आनंद में विघ्न डालने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए जेल की सलाखें तैयार हैं।”
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में निर्णय लिया था कि होली और दीपावली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल दिया जाएगा। उसी क्रम में इस दीपोत्सव से पहले प्रदेश के 1.86 करोड़ परिवारों को यह सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि गरीबों के जीवन में प्रकाश फैलाने का संकल्प है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले गरीब महिलाएं लकड़ी, कोयला या उपले जलाकर खाना पकाती थीं, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता था। आज उज्ज्वला योजना ने नारी गरिमा को नया सम्मान दिया है और हर घर में स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा का उजाला फैलाया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में प्रदेश में सभी त्योहार- चाहे होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, जन्माष्टमी या रामनवमी -शांति, सौहार्द और उमंग के साथ मनाए गए हैं। अब वह सरकार नहीं रही जो दंगाइयों के सामने घुटने टेक दे। अब जो जैसी भाषा में समझेगा, उसी भाषा में जवाब मिलेगा,” उन्होंने सख्त लहजे में कहा।
योगी ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की शरारत, उपद्रव या सांप्रदायिक तनाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्सवों की खुशी में अगर किसी ने भंग डालने की कोशिश की, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही हैं,” मुख्यमंत्री ने दोहराया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश की “डबल इंजन सरकार” ने पहली बार योजनाओं को जाति और धर्म से ऊपर उठाकर गरीबों तक पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि देश के 11 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया गया, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 1.86 करोड़ परिवार शामिल हैं। आजादी के बाद पहली बार योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के गरीबों तक पहुँचा है। पहले की सरकारें परिवार विशेष की चिंता करती थीं, लेकिन आज की सरकार पूरे प्रदेश को परिवार मानकर काम कर रही है,” उन्होंने कहा।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 2017 के पहले की सरकारों में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। तब सैफई परिवार से ऊपर कोई सोच नहीं थी। चाचा-भतीजे की राजनीति में गरीबों की योजनाएं लूट ली जाती थीं। नौकरियों में डकैती होती थी, विकास के पैसे का बंदरबांट होता था और त्योहार दंगों की भेंट चढ़ जाते थे,” योगी ने कहा।
उन्होंने आगे कहा कि अब प्रदेश की जनता ही हमारा परिवार है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। किसी से भेदभाव नहीं, किसी की जाति नहीं पूछी जाती।
सीएम योगी ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर बेहद कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीति स्पष्ट है कि अगर किसी ने बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर बेटी, हर व्यापारी और हर आम नागरिक की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में भयमुक्त वातावरण हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपराध और अराजकता के लिए अब कोई स्थान नहीं है,” मुख्यमंत्री ने जोड़ा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश त्योहारों का नहीं, बल्कि विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि का पर्याय बन चुका है। पिछले आठ वर्षों में राज्य में न केवल निवेश बढ़ा है बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार भी मिला है। उन्होंने कहा कि ‘डबल इंजन की सरकार’ ने यह साबित कर दिया है कि मजबूत नीयत और पारदर्शी शासन से प्रदेश को नई दिशा दी जा सकती है। आज प्रदेश में दीपावली का अर्थ केवल दीयों की रोशनी नहीं, बल्कि हर गरीब घर में नई उम्मीद की लौ जलना है,” मुख्यमंत्री ने कहा।
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे दीपावली और अन्य पर्वों को शांति, प्रेम और सौहार्द के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि त्योहार न केवल धार्मिक, बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक हैं। हम सबका दायित्व है कि इस उत्सव को परिवार की तरह मनाएं। किसी भी प्रकार की अफवाह या नकारात्मकता से दूर रहें। हमारा प्रदेश आज बदल चुका है- अब यह दंगों नहीं, दीपों का प्रदेश है,” उन्होंने कहा।
