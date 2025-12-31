Mau News: इजराइल जाने से पहले पिता पर टूटा दुखों का पहाड़, सांप काटने से दो बच्चों की मौत

Mau News: मऊ जिले के हलधरपुर थाना क्षेत्र के भुड़सुरी ग्राम पंचायत अंतर्गत बढ़या मौजा निवासी योगेश यादव के इकलौते बेटे अंश (3.5 वर्ष) और बेटी अनन्या (7.5 वर्ष) की सोमवार रात सर्पदंश से दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा गाज़ीपुर जिले के कासिमाबाद थाना क्षेत्र स्थित बढ़ईपुर गांव में उनके ननिहाल में हुआ।
जानकारी के मुताबिक, भुड़सुरी निवासी योगेश की पत्नी प्रिया यादव पिछले तीन महीनों से अपने मायके में रह रही थीं। सोमवार शाम खाना खाने के बाद अंश और अनन्या पुआल से बने बिस्तर पर सो गए। रात करीब 11 बजे बच्चों को दूध पिलाने के लिए जगाया गया, लेकिन दोनों में कोई हलचल न देख प्रिया चीख-पुकार करने लगीं। परिजन तत्काल बच्चों को मऊ शहर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के समय योगेश फ्लाइट टिकट निकलवाने के सिलसिले में आजमगढ़ गए हुए थे। उन्हें रात 11:45 बजे हादसे की सूचना मिली, जिसके बाद वे तुरंत अस्पताल पहुंच गए।
योगेश को आगामी 7 जनवरी को इस्राइल रवाना होना था, लेकिन बच्चों की मौत की खबर सुनते ही उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मासूम भाई-बहन की अचानक मौत से परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। अस्पताल से शव भुड़सुरी लाए गए, जहां तुर्तीपार स्थित सरयू नदी के किनारे दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गहरे सदमे में डूबे योगेश ने अपनी इस्राइल यात्रा निरस्त कर दी। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ
