Mau News: इजराइल जाने से पहले पिता पर टूटा दुखों का पहाड़, सांप काटने से दो बच्चों की मौत



जानकारी के मुताबिक, भुड़सुरी निवासी योगेश की पत्नी प्रिया यादव पिछले तीन महीनों से अपने मायके में रह रही थीं। सोमवार शाम खाना खाने के बाद अंश और अनन्या पुआल से बने बिस्तर पर सो गए। रात करीब 11 बजे बच्चों को दूध पिलाने के लिए जगाया गया, लेकिन दोनों में कोई हलचल न देख प्रिया चीख-पुकार करने लगीं। परिजन तत्काल बच्चों को मऊ शहर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के समय योगेश फ्लाइट टिकट निकलवाने के सिलसिले में आजमगढ़ गए हुए थे। उन्हें रात 11:45 बजे हादसे की सूचना मिली, जिसके बाद वे तुरंत अस्पताल पहुंच गए।