UP Free LPG Cylinder: दीपावली से पहले गरीबों के लिए उज्जवला की खुशखबरी,1.86 करोड़ उज्जवला लाभार्थियों को मुफ्त LPG सिलेंडर

UP Government Diwali Bonus: दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 1.86 करोड़ से अधिक उज्जवला लाभार्थियों को इस दिवाली मुफ्त एलपीजी सिलिंडर रिफिल दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 34,634 लाख रुपये (यानी 346.34 करोड़ रुपये) की धनराशि स्वीकृत की है। इस योजना का उद्देश्य त्योहारों पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को कम करना है और उन्हें सुखद त्योहार मनाने का अवसर प्रदान करना है। हाल ही में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। योजना के अनुसार, लाभार्थियों को दीपावली के अतिरिक्त होली पर भी एक मुफ्त सिलिंडर रिफिल प्रदान किया जाएगा। इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार त्योहारी सीजन में विशेष रूप से गरीब परिवारों की राहत और सुविधा को प्राथमिकता दे रही है।