UP Free LPG Cylinder: दीपावली से पहले गरीबों के लिए उज्जवला की खुशखबरी,1.86 करोड़ उज्जवला लाभार्थियों को मुफ्त LPG सिलेंडर

UP Government Free LPG Cylinder: दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया। 1.86 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलिंडर रिफिल मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 346.34 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। यह सुविधा दीपावली और होली दोनों त्योहारों पर लागू होगी।

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 15, 2025

मुफ्त गैस सिलेंडर से गरीब परिवारों की दीपावली संजीवनी (फोटो सोर्स : Social Media X)

मुफ्त गैस सिलेंडर से गरीब परिवारों की दीपावली संजीवनी (फोटो सोर्स : Social Media X)

UP Government Diwali Bonus: दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 1.86 करोड़ से अधिक उज्जवला लाभार्थियों को इस दिवाली मुफ्त एलपीजी सिलिंडर रिफिल दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 34,634 लाख रुपये (यानी 346.34 करोड़ रुपये) की धनराशि स्वीकृत की है। इस योजना का उद्देश्य त्योहारों पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को कम करना है और उन्हें सुखद त्योहार मनाने का अवसर प्रदान करना है। हाल ही में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। योजना के अनुसार, लाभार्थियों को दीपावली के अतिरिक्त होली पर भी एक मुफ्त सिलिंडर रिफिल प्रदान किया जाएगा। इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार त्योहारी सीजन में विशेष रूप से गरीब परिवारों की राहत और सुविधा को प्राथमिकता दे रही है।

लाभार्थियों की संख्या और राशि का विवरण

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत कुल 1.86 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत हैं। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि 346.34 करोड़ रुपये केवल दीपावली तक मुफ्त एलपीजी सिलिंडर रिफिल के लिए है। प्रत्येक लाभार्थी को एक सिलिंडर रिफिल मुफ्त प्रदान किया जाएगा। सरकार के अनुसार, इस योजना का सीधा फायदा उन परिवारों को होगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनके घरेलू बजट पर एलपीजी गैस की लागत एक बड़ी चुनौती बनती है। इस पहल से न केवल परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि त्योहारों का आनंद भी बढ़ेगा।

योजना का उद्देश्य और महत्व

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं और परिवारों को सुरक्षित और स्वच्छ ईंधन प्रदान करना है। पहले कई परिवार लकड़ी और कोयले जैसे परम्परागत ईंधनों पर निर्भर थे, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता था। उज्जवला योजना ने इन परिवारों को साफ-सुथरे, सुरक्षित और प्रदूषण-मुक्त ईंधन तक पहुंच प्रदान की। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष दिवाली के अवसर पर इस योजना को और अधिक सुदृढ़ करते हुए मुफ्त एलपीजी सिलिंडर का निर्णय लिया है। इससे परिवारों की त्योहार पर खरीददारी और खर्च में राहत मिलेगी।

योजना का क्रियान्वयन

इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में सुव्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और बैंक खातों के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। एलपीजी वितरक इस योजना के तहत सीधे लाभार्थियों तक सिलिंडर पहुंचाएंगे। सरकार ने सभी एलपीजी वितरकों को निर्देश दिए हैं कि वे समय पर और व्यवस्थित तरीके से सिलेंडर का वितरण सुनिश्चित करें। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी लाभार्थी इस योजना से वंचित न रहे।

दिवाली और होली दोनों त्योहारों में राहत

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल दीपावली तक ही सीमित नहीं रहेगी। होली पर भी सभी पंजीकृत उज्जवला लाभार्थियों को एक मुफ्त सिलिंडर रिफिल उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम राज्य सरकार की इस दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को हर त्योहार पर राहत देना चाहती है।

इस योजना के आर्थिक और सामाजिक लाभ

  • घरेलू बजट में राहत: गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर एलपीजी गैस की लागत का बोझ कम होगा।
  • स्वास्थ्य लाभ: साफ और स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने से परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी।
  • त्योहारों का आनंद: आर्थिक राहत के कारण परिवार त्योहारों को बेहतर और उत्साहपूर्वक मना सकेंगे।
  • सामाजिक न्याय: यह पहल समाज के कमजोर वर्गों को सीधे लाभ पहुंचाने में मदद करती है।

सरकार का संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने का स्पष्ट संदेश दिया है। उनका कहना है कि सरकार का उद्देश्य हर नागरिक तक सुविधा और लाभ पहुंचाना है। इस वर्ष के त्योहार विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए आसान और सुखद बनाने की योजना तैयार की गई है।

लाभार्थियों की प्रतिक्रिया

लाभार्थियों ने इस योजना का स्वागत किया है। कई परिवारों ने कहा कि एलपीजी सिलेंडर का मुफ्त रिफिल उनके लिए त्योहारों का आनंद बढ़ाने वाला होगा। महिलाएं और घर के सदस्य खुश हैं कि अब उन्हें एलपीजी गैस की कीमत के कारण त्योहार पर कंजूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लाभार्थी मनोज  ने कहा, "सरकार की यह पहल हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है। दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर रिफिल से हम अपने बच्चों के साथ खुशियों से त्योहार मना पाएंगे। यह योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है।"

सरकारी दिशा-निर्देश

राज्य परियोजना कार्यालय और एलपीजी वितरक कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और बैंक खाते के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, जिससे उन्हें यह सुविधा सही समय पर मिल सके।

उज्ज्वला योजना 

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को दीर्घकालीन रूप से लागू करने का निर्णय लिया है। भविष्य में भी लाभार्थियों को समय-समय पर मुफ्त या सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की सुविधा दी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि गरीब परिवार स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन का उपयोग कर सकें और उनके स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़े।

Published on:

15 Oct 2025 12:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Free LPG Cylinder: दीपावली से पहले गरीबों के लिए उज्जवला की खुशखबरी,1.86 करोड़ उज्जवला लाभार्थियों को मुफ्त LPG सिलेंडर

