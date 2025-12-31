31 दिसंबर 2025,

बुधवार

अयोध्या

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई; क्या है आगे का कार्यक्रम

Ramlala Pran Pratishtha Dwadashi Update: अयोध्या में राम मंदिर परिसर के परकोटा स्थित माता अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया जा चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धर्म ध्वाजा फहराई।

अयोध्या

image

Harshul Mehra

Dec 31, 2025

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फहराई धर्म ध्वजा। फोटो सोर्स-ANI

Ramlala Pran Pratishtha Dwadashi Update: अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। रामनगरी में भक्ति और उत्साह का माहौल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए है। उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन किया। इसके बाद बजरंगबली की आरती उतारी और फूल माला चढ़ाई। इस दौरान मंदिर में जय श्रीराम के जयकारे गूंजते रहे।

राजनाथ सिंह ने छुए महंत प्रेम दास के पैर

हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी ने दोनों नेताओं के माथे पर तिलक लगाया। माला पहनाई और प्रसाद दिया। इसके बाद राजनाथ सिंह और CM योगी ने मंदिर की परिक्रमा की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महंत प्रेम दास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। CM योगी भी उनके साथ मौजूद रहे। थोड़ी देर बाद ही दोनों नेता राम मंदिर पहुंचे। यहां रामलला और राम दरबार में विधिवत दर्शन-पूजन किया।

क्या है आगे का कार्यक्रम

राम मंदिर परिसर के परकोटा स्थित माता अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया जा चुका है। अब से कुछ ही देर में रक्षा मंत्री और CM योगी अंगद टीला जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि सुबह से ही राम मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। देश-विदेश से आए भक्त लंबी कतारों में रामलला के दर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं जिससे किसी भी श्रद्धालु को परेशानी ना हो।

अयोध्या की बदलती तस्वीर

श्रीराम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा को 2 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही अयोध्या में विकास और रोजगार भी दिखाई दिया। CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या विकास का केंद्र बन चुकी है। जिसमें आस्था, आर्थिक समृद्धि, युवाओं के लिए रोजगार और भविष्य की तरक्की देखी जा सकती है। श्री रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या ना केवल धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र बनी है, बल्कि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में ऐतिहासिक बढ़त दर्ज की गई है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई; क्या है आगे का कार्यक्रम

