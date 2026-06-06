B-टेक, M-टेक समेत MBA पास युवा ढोंगी बाबा के ‘सम्मोहन’ में थे! करते थे महिमामंडन; मथुरा के अभिषेक मिश्रा केस में ताजा अपडेट

Iitian Abhishek Mishra Case Update: धर्म और अध्यात्म की नगरी ब्रज में जहां श्रद्धालु आत्मिक शांति और भक्ति की तलाश में आते हैं, वहीं ओडिशा के रहने वाले आईआईटीयन अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास पर भक्ति की आड़ में युवतियों का शोषण करने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि उसने राधाकुंड स्थित अपने आश्रम में युवतियों को प्रभाव में लेकर उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया तथा गंधर्व विवाह के नाम पर उन्हें भ्रमित करता रहा। मामले का खुलासा एक पीड़िता की शिकायत के बाद हुआ।