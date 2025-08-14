Patrika LogoSwitch to English

मथुरा

प्रेमानंद महाराज के पास पहुंची शिल्पा शेट्टी; पूछा- ‘शांति के लिए क्या करूं’, जानिए क्या जवाब मिला?

shilpa shetty meets premanand maharaj: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महाराज से पूछा कि वह शांति के लिए क्या करें? जानिए महाराज ने उन्हें क्या जवाब दिया?

मथुरा

Harshul Mehra

Aug 14, 2025

Shilpa Shetty
प्रेमानंद महाराज के पास पहुंची शिल्पा शेट्टी। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

shilpa shetty meets premanand maharaj: गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) मथुरा पहुंची। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। शिल्पा शेट्टी के साथ उनके पति राजकुंद्रा भी थे।

राधारानी के नाम पर जप करें-प्रेमानंद महाराज

प्रेमानंद महाराज से मुलाकात के दौरान अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने उनसे पूछा, ''शांति के लिए क्या करूं''? इसका जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज ने कहा कि राधारानी के नाम पर जप करें। उनका दर्शन और पूजा करें। करीब 15 मिनट तक प्रेमानंद महाराज से शिल्पा शेट्टी ने बातचीत की।ॉ

शिल्पा शेट्टी ने श्रीजी मंदिर में किए दर्शन

प्रेमानंद महाराज से मिलने के बाद अभिनेत्री बरसाना पहुंची। यहां उन्होंने श्रीजी मंदिर में दर्शन किए। राधारानी की पूजा उन्होंने की। शिल्पा शेट्टी को मंदिर सेवायत चंदर गोस्वामी ने ओढ़नी उढ़ाई।

लंबे समय से था मथुरा आने का विचार-शिल्पा शेट्टी

मीडिया से बातचीत के दौरान अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कहा कि वह पहली बार राधारानी के पावनधाम में आई हैं। उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से मथुरा आने का विचार कर रही थीं। शेट्टी ने कहा कि राधारानी के दर्शन कर उनके मन को सुकून मिला। उन्होंने कहा कि बरसाना आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इस जगह को अद्भुत धाम बताया।

विराठ कोहली और अनुष्का भी मिल चुके हैं

बता दें कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद विराट कोहली अपनी पत्नी, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ कृष्णनगरी मथुरा पहुंचे थे। जहां उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। 7 मिनट की मुलाकात के दौरान प्रेमानंद जी ने उन्हें सुखी रहने का मंत्र भी दिया। इस दौरान 'विरुष्का' की आंखों में पानी और जुबां पर राधे-राधे था। टेस्ट मैच से संन्यास लेने के बाद विराट-अनुष्का ने संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया और अध्यात्म पर चर्चा की। वृंदावन स्थित राधाकेलीकुंज आश्रम पहुंचे 'विरुष्का' उनके सामने नतमस्तक नजर आए। महाराज जी ने उन्हें अध्यात्म का महत्व समझाते हुए सुखी रहने का मंत्र भी दिया।

