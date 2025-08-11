11 अगस्त 2025,

सोमवार

26 लेनदेन में ट्रांसफर किए 2,96,43,437 रुपये; इंस्टाग्राम चलाते हैं तो खबर को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी!

UP Crime: 26 लेन-देन कर शख्स ने करोड़ों रुपये ट्रांसफर कर दिए। अगर आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो खबर आपके काम की है। जानिए पूरा मामला क्या है?

लखनऊ

Harshul Mehra

Aug 11, 2025

UP Crime
लखनऊ में शख्स के साथ साइबर ठगी। फोटो सोर्स-Ai

UP Crime: लखनऊ के इंदिरानगर में एक ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शख्स से 2.96 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की गई। शनिवार को पीड़ित ने FIR दर्ज करवाई।

इंस्टाग्राम पर रील्स में देखा विज्ञापन

FIR के मुताबिक, फरीदी नगर निवासी पीड़ित अपूर्वा राय ने बताया कि वह 19 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे थे। तभी उन्हें शेयर बाजार प्रशिक्षण से संबंधित एक विज्ञापन दिखाई दिया। जब उन्होंने विज्ञापन पर क्लिक किया, तो वह WhatsApp पर रीडायरेक्ट हो गए।

शेयर बाजार में पैसा लगाने के नाम पर ठगी

इस दौरान WhatsApp पर उनकी बातचीत तृप्ति ग्रोवर (ACL) से हुई। उसने अपूर्वा राय को शेयर बाजार में पैसा लगाने की सलाह दी। 24 अप्रैल को उनके पास WhatsApp पर एक लिंक भेजा गया और उन्हें ACI सेंचुरी ऐप डाउनलोड करने को कहा गया।

लखनऊ में युवक से साइबर ठगी

इसके बाद पीड़ित ने App डाउनलोड कर अपने नंबर से उसमें लॉग इन किया और एक ID पासवर्ड बनाया। इसके बाद, उन्हें WhatsApp पर ACI एक्सक्लूसिव गाइडेंस ग्रुप से जोड़ा गया जिसमें पांच सदस्य थे। इस ग्रुप में रोजाना मुनाफे के स्क्रीनशॉट भेजे जाते थे। साथ ही QIP स्टॉक, UC स्टॉक और IPO खरीदने-बेचने के निर्देश दिए जाते थे।

दिखाई देता था App में निवेश किए गए पैसे पर मुनाफा

आरपियों ने पीड़ित को लगभग 1.5 करोड़ रुपये का एक (SME) IPO भी आवंटित किया। राय ने कहा कि साइबर ठग अलग-अलग खातों में पैसे जमा करते थे। उनमें पैसा जमा करने के बाद, वे लेनदेन के स्क्रीनशॉट भेजते थे। इसके बाद, वह रकम App में दिखाई देने लगती थी। आरोपी IPO खरीदते थे, जो बाद में उस App में निवेश किए गए पैसे पर मुनाफा दिखाना शुरू कर देता था।

26 लेनदेन में 2,96,43,437 रुपये ट्रांसफर

पीड़ित ने जब 27 मई को मुनाफे के लाभ का 50% निकालने को कहा तो साइबर अपराधियों ने विभिन्न शुल्कों का हवाला देते हुए 3 सरकारी बैंकों में निवेश के नाम पर 25 अप्रैल से 6 जुलाई तक 26 लेनदेन में 2,96,43,437 रुपये ट्रांसफर कर लिए पीड़ित ने बताया कि उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन लखनऊ में शिकायत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि पुलिस में शिकायत के साथ खातों डिटेल भी दी गई है, जिनसे पैसे ट्रांसफर किए गए थे। साइबर सेल के SHO बृजेश यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

Published on:

11 Aug 2025 01:33 pm

Lucknow

