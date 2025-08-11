26 लेनदेन में ट्रांसफर किए 2,96,43,437 रुपये; इंस्टाग्राम चलाते हैं तो खबर को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी!

पीड़ित ने जब 27 मई को मुनाफे के लाभ का 50% निकालने को कहा तो साइबर अपराधियों ने विभिन्न शुल्कों का हवाला देते हुए 3 सरकारी बैंकों में निवेश के नाम पर 25 अप्रैल से 6 जुलाई तक 26 लेनदेन में 2,96,43,437 रुपये ट्रांसफर कर लिए पीड़ित ने बताया कि उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन लखनऊ में शिकायत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि पुलिस में शिकायत के साथ खातों डिटेल भी दी गई है, जिनसे पैसे ट्रांसफर किए गए थे। साइबर सेल के SHO बृजेश यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।