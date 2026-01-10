फर्जी इनवॉइस से 100 करोड़ की जीएसटी चोरी उजागर, STF ने अंतर्राज्यीय गिरोह के चार सदस्य दबोचे

जांच में यह भी सामने आया है कि बैंकिंग लेन-देन को वैध दिखाने के लिए गिरोह द्वारा सर्कुलर ट्रेडिंग और कैश एडजस्टमेंट का सहारा लिया जाता था। एक ही रकम को अलग-अलग खातों में घुमाकर फर्जी खरीद-बिक्री का आभास कराया जाता था, जिससे GST पोर्टल पर रिटर्न सही दिखाई दें। STF अधिकारियों के अनुसार, अभियुक्तों के मोबाइल फोन और लैपटॉप से 30 से अधिक ईमेल आईडी, कई फर्मों के बैंक लॉगिन, फर्जी GST रिटर्न फाइलिंग से जुड़े डेटा, बरामद किए गए हैं, जो इस बड़े आर्थिक अपराध की पुष्टि करते हैं।