अलीगढ़

‘तू चेकिंग में चालान बहुत करता है’; दारोगा की फाड़ी वर्दी….मोबाइल छीना और लाठी-डंडों से दे दना दन कूटा!

UP Crime: उत्तर प्रदेश पुलिस के दारोगा की जमकर पिटाई कर दी गई। इससे पहले दारोगा के कपड़े फाड़े और उनका मोबाइल छीन लिया गया। जानिए पूरा मामला क्या है?

अलीगढ़

Harshul Mehra

Aug 11, 2025

UP Crime
दारोगा की लाठी-डंडों से पिटाई। फोटो सोर्स-AI

UP Crime: उत्तर प्रदेश में दारोगा की पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रधान और उसके साथियों ने दारोगा की लाठी-डंडों से पिटाई कर दी। इससे पहले दारोगा बचाव के लिए किसी को कॉल कर पाता उसका फोन भी छीन लिया गया।

दारोगा की वर्दी फाड़ी, लाठी-डंडों से कूटा

आरोपियों ने दारोगा की वर्दी भी फाड़ डाली और लात-घूसों की उस पर जमकर बरसात की। कुछ दूरी पर खड़े 2 अन्य दारोगा ने मदद के लिए शोर सुना तो वह मौक पर पहुंचे। हालांकि तक तक आरोपी दारोगा को धमकाते हुए मौके से फरार हो चुके थे। मामले में कार्रवाई करते हुए प्रधान समेत 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

कपड़े की दुकान पर बैठे थे दारोगा

बताया जा रहा है कि इटावा जिले के सहसों क्षेत्र के गांव सिंडौस निवासी राजवीर सिंह दादों में दारोगा के पद पर कार्यरत हैं। पीड़ित दारोगा का मामले को लेकर कहना है कि शनिवार को रक्षाबंधन पर्व के चलते दृष्टिगत आलमपुर चौराहे पर शांति व्यवस्था को लेकर वह ड्यूटी पर थे। बारिश होने की वजह से वह आलमपुर चौराहे पर एक कपड़े की दुकान पर बैठे हुए थे।

आरोपियों ने की गाली-गलौच

दारोगा राजवीर सिंह के मुताबिक, इस दौरान दोपहर को सिहानी फरीदपुर के प्रधान देवेंद्र यादव अपने साथी अरविंद, शैलेश, संतोष के साथ उनके पास आए। आरोपी अपने साथ लाठी और डंडे लेकर आए थे। आते ही आरोपियों ने दारोगा से गाली-गलौच की। इस दौरान आरोपियों ने दारोगा से कहा, ''तू चेकिंग में चालान बहुत करता है''। ऐसा कहने के बाद आरोपियों ने लाठी-डंडों से दारोगा को कूट डाला। उन्होंने कहा कि इससे पहले वह थाने में मामले की सूचना देते आरोपियों ने उनका मोबाइल छीन लिया।

मामले को लेकर पुलिस ने क्या कहा?

उन्होंने कहा कि शोर सुनकर कुछ दूरी पर खड़े SI सचिन कुमार और अभिनव सिंह मौके पर पहुंचे। हालांकि तब तक आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पीड़ित दारोगा को CHC ले जाया गया जहां उनका इलाज जारी है। CO छर्रा, धनंजय सिंह का मामले को लेकर कहना है कि प्रधान समेत 6 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है।

Updated on:

11 Aug 2025 12:40 pm

Published on:

11 Aug 2025 12:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / 'तू चेकिंग में चालान बहुत करता है'; दारोगा की फाड़ी वर्दी….मोबाइल छीना और लाठी-डंडों से दे दना दन कूटा!

