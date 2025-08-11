‘तू चेकिंग में चालान बहुत करता है’; दारोगा की फाड़ी वर्दी….मोबाइल छीना और लाठी-डंडों से दे दना दन कूटा!

दारोगा राजवीर सिंह के मुताबिक, इस दौरान दोपहर को सिहानी फरीदपुर के प्रधान देवेंद्र यादव अपने साथी अरविंद, शैलेश, संतोष के साथ उनके पास आए। आरोपी अपने साथ लाठी और डंडे लेकर आए थे। आते ही आरोपियों ने दारोगा से गाली-गलौच की। इस दौरान आरोपियों ने दारोगा से कहा, ''तू चेकिंग में चालान बहुत करता है''। ऐसा कहने के बाद आरोपियों ने लाठी-डंडों से दारोगा को कूट डाला। उन्होंने कहा कि इससे पहले वह थाने में मामले की सूचना देते आरोपियों ने उनका मोबाइल छीन लिया।