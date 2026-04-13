नाव हादसा: 12 किमी दूर मिले युवक- युवती के शव, मृतकों की संख्या पहुंची 15, हादसे में उजड़ गया कई परिवार

वृंदावन में हुए नाव हादसे ने कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं। हादसे के चौथे दिन सोमवार सुबह यमुना नदी में दो और शव मिलने से मातम और गहरा गया। एक महिला का शव बंगाली घाट पर मिला। जबकि एक युवक का शव देवरा बाबा आश्रम के पास बरामद हुआ। ये दोनों जगहें हादसे वाली साइट से करीब 12 किलोमीटर दूर हैं। प्रशासन के मुताबिक, नदी में डूबने के बाद शव कुछ दिनों में फूलकर ऊपर आ जाते हैं। जिससे वे बहते हुए दूर तक पहुंच जाते हैं। रेस्क्यू टीम ने रस्सियों की मदद से शवों को नाव तक खींचकर बाहर निकाला। इसके बाद परिजनों ने उनकी पहचान की।