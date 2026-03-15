Lucknow-Varanasi Green Corridor: सुल्तानपुर मार्ग से तेज होगी यात्रा, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत,जानिए कब तक

Lucknow Varanasi Highway Travel Time Reduction: उत्तर प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने Lucknow-Varanasi Highway को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की है। इस परियोजना के तहत लखनऊ से सुल्तानपुर होते हुए वाराणसी तक के मार्ग को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। इसके साथ ही सड़क के दोनों ओर हरित पट्टी विकसित कर पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जाएगा।