Dementia Symptoms: आपकी आंखों की रोशनी तो नहीं दे रही इस खतरनाक बीमारी का सिग्नल? 30 हजार लोगों पर हुई रिसर्च ने सबको चौंकाया!

इस अध्ययन में रेटिना की जांच के लिए OCT (ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी) नाम की तकनीक का इस्तेमाल किया गया। नतीजों के अनुसार, रेटिना की मोटाई में हर एक यूनिट की कमी से डिमेंशिया का खतरा करीब 3 फीसदी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, जिन लोगों की आंख के बीच वाले हिस्से की रेटिना ज्यादा पतली थी, उनमें फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया (FTD) होने की संभावना 41 फीसदी ज्यादा पाई गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि आंखों की नस (ऑप्टिक नर्व) सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन से जुड़ी होती है। ऐसे में अगर आंखों की रेटिना कमजोर हो रही है, तो यह दिमाग के धीरे-धीरे कमजोर होने का संकेत भी हो सकता है।