Mobile Addiction: मोबाइल की स्क्रीन में कैद बचपन, मुक्ति के लिए आजमा रहे अजब-अनोखे तरीके,बच्चों में बढ़ रहा टेंशन और डिप्रेशन

बच्चों में बढ़ती मोबाइल-स्क्रीन की लत आज अभिभावकों के लिए बड़ी चिंता बन गई है। बच्चों को इस डिजिटल निर्भरता से निकालने के लिए देश के कई हिस्सों में अनोखे और रचनात्मक प्रयोग किए जा रहे हैं। कहीं नो स्क्रीन डे अभियान चलाया जा रहा है तो कहीं बच्चों को आउटडोर गेम्स खिलाए जा रहे हैं। पढ़ने के रोचक तरीके अपनाकर शिक्षक बच्चों को मोबाइल की निर्भरता से दूर ले जा रहे हैं। आइए देश में ऐसे ही कुछ अजब-अनोखे प्रयोगों पर एक नजर डालते हैं।