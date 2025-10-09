Sunshine Study: भारत में धूप के घंटे हो रहे कम, बादल और प्रदूषण जिम्मेदार, बढ़ेंगी 20 फीसदी तक ये बीमारियां

टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के अनुसार, बीएचयू के वैज्ञानिक मनोज के. श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी तट पर औसतन प्रति वर्ष धूप के घंटों में 8.6 घंटे की कमी देखी गई जबकि उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों में सबसे अधिक 13.1 घंटे की गिरावट दर्ज की गई।" उन्होंने बताया कि पूर्वी तट और दक्कन के पठार में भी क्रमशः 4.9 और 3.1 घंटे प्रति वर्ष की गिरावट देखी गई। यहां तक कि मध्य अंतर्देशीय क्षेत्र में भी प्रति वर्ष लगभग 4.7 घंटे की कमी देखी गई।"