Asthma In Winter Season: सर्दियों में सांस नहीं आता? डॉक्टर से जानें कोहरे में अस्थमा मरीज किन बातों का ध्यान रखें

Asthma In Winter Season: सर्दी के मौसम में बीमारियों का कहर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ऐसे में प्रदूषण का खौफ भी अपनी धौंस जमा रहा है। हाल ही में दिल्ली जैसे महानगर में लोगों का रहना दूभर साबित हो रहा है। सर्दी के कारण जब सुबह से लेकर शाम तक कोहरे की चादरें हटती ही नहीं हैं, तो न कुछ दिखाई देता है और न ही कोई काम हो पाता है।

ऐसी स्थिति में अस्थमा और अन्य सांस के मरीजों का हाल बेहाल हो जाता है।