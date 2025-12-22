22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

उदास मन, बीमार दिल! डिप्रेशन से बढ़ सकता है Heart Attack का खतरा, नई स्टडी में खुलासा

Depression and Heart Disease: डिप्रेशन और एंग्जायटी से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। जानिए नई स्टडी क्या कहती है और दिल को कैसे रखें सुरक्षित।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 22, 2025

Depression and Heart Disease

Depression and Heart Disease (Photo- freepik)

Depression and Heart Disease: अक्सर हम डिप्रेशन को सिर्फ मन से जुड़ी परेशानी मानते हैं। उदासी, हर समय थकान महसूस होना, किसी काम में मन न लगना, यही इसके आम लक्षण माने जाते हैं। लेकिन हाल ही में एक बड़ी स्टडी ने यह साफ कर दिया है कि डिप्रेशन का असर सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह दिल की सेहत को भी चुपचाप नुकसान पहुंचा सकता है।

Circulation Cardiovascular Imaging नाम की मेडिकल जर्नल में छपी इस रिसर्च के मुताबिक, डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों में समय के साथ हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेल्योर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, भले ही बाहर से वे पूरी तरह स्वस्थ दिखें।

धीरे-धीरे बढ़ता दिल का खतरा

इस स्टडी में 85,000 से ज्यादा वयस्कों के डेटा का लंबे समय तक विश्लेषण किया गया। नतीजों में पाया गया कि जिन लोगों को डिप्रेशन था, उनमें दिल से जुड़ी गंभीर समस्याएं होने की संभावना ज्यादा थी। जो लोग डिप्रेशन के साथ-साथ एंग्जायटी से भी जूझ रहे थे, उनमें यह खतरा और बढ़ा हुआ नजर आया। डॉक्टरों के मुताबिक, लगातार बना रहने वाला मानसिक तनाव शरीर को अंदर से थका देता है।

दिमाग और दिल का गहरा कनेक्शन

इस रिसर्च की खास बात यह रही कि इसमें सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, बल्कि शरीर के अंदर चल रही जैविक प्रक्रियाओं को भी देखा गया। कुछ प्रतिभागियों के ब्रेन स्कैन किए गए, जिनमें दिमाग के उस हिस्से, एमिग्डाला की गतिविधि ज्यादा पाई गई, जो डर और तनाव को कंट्रोल करता है। इसका मतलब यह है कि डिप्रेशन में रहने वाले लोगों का शरीर अक्सर “हमेशा अलर्ट मोड” में रहता है, जैसे कोई खतरा सामने हो।

जब तनाव बन जाता है शारीरिक बोझ

लगातार तनाव में रहने से ब्लड प्रेशर ऊंचा रहने लगता है। दिल की धड़कन सामान्य होने में ज्यादा समय लगता है। शरीर में सूजन (इंफ्लेमेशन) बढ़ जाती है। अगर यह स्थिति महीनों या सालों तक बनी रहे, तो यह नसों को नुकसान पहुंचा सकती है और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। खास बात यह है कि रिसर्चर्स ने स्मोकिंग, डायबिटीज, एक्सरसाइज, पढ़ाई और आमदनी जैसे फैक्टर्स को हटाने के बाद भी पाया कि डिप्रेशन का दिल की बीमारी से सीधा संबंध बना रहा। यानी यह सिर्फ खराब आदतों की वजह से नहीं, बल्कि शरीर के अंदर चल रहे बदलावों से जुड़ा है।

दिल की जांच जितनी जरूरी, मन की देखभाल भी उतनी ही अहम

डॉक्टर मानते हैं कि अब डिप्रेशन और एंग्जायटी की जांच को भी उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए, जितना कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर की जांच को। अच्छी खबर यह है कि डिप्रेशन का इलाज सिर्फ मन को बेहतर नहीं करता, बल्कि लंबे समय में दिल को भी सुरक्षित रख सकता है।

ये भी पढ़ें

घर बैठे इस मशीन से डिप्रेशन को कर सकते हैं दूर, जान लें कीमत और डिवाइस को लेकर क्या कहते हैं डॉक्टर?
Patrika Special News
Depression Machine

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Dec 2025 04:37 pm

Hindi News / Health / उदास मन, बीमार दिल! डिप्रेशन से बढ़ सकता है Heart Attack का खतरा, नई स्टडी में खुलासा

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

नॉनवेज नहीं खातीं जैकलीन फर्नांडिस, इन चीजों से पाती हैं परफेक्ट बॉडी बैलेंस

Bollywood Actress Diet Plan, Vegetarian Diet for Fitness, Healthy Eating Habits, Slim and Fit Body Secrets,
लाइफस्टाइल

Asthma In Winter Season: सर्दियों में सांस नहीं आता? डॉक्टर से जानें कोहरे में अस्थमा मरीज किन बातों का ध्यान रखें

Asthma In Winter Season, asthma attack
स्वास्थ्य

Dava Kaise Khayen: गलत तरीके से दवा ले रहे हैं आप! डॉक्टर से जानें बीमारी ठीक न होने की असली वजह

Dava Kaise Khayen, medicine taking mistakes
स्वास्थ्य

Ear Whooshing Sound: रात में कान के अंदर “सर-सर” आवाज? सावधान! चुपचाप हो रही है खतरनाक बीमारी

Ear Whooshing Sound
स्वास्थ्य

Cancer Prevention: इस परिवार की सब्जियां खाएं और कैंसर को कहें बाय-बाय! डॉक्टर से जानें एंटी कैंसर डाइट प्लान

Cancer Prevention, Cancer Prevention diet, Cancer Prevention food
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.