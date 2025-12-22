उदास मन, बीमार दिल! डिप्रेशन से बढ़ सकता है Heart Attack का खतरा, नई स्टडी में खुलासा

लगातार तनाव में रहने से ब्लड प्रेशर ऊंचा रहने लगता है। दिल की धड़कन सामान्य होने में ज्यादा समय लगता है। शरीर में सूजन (इंफ्लेमेशन) बढ़ जाती है। अगर यह स्थिति महीनों या सालों तक बनी रहे, तो यह नसों को नुकसान पहुंचा सकती है और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। खास बात यह है कि रिसर्चर्स ने स्मोकिंग, डायबिटीज, एक्सरसाइज, पढ़ाई और आमदनी जैसे फैक्टर्स को हटाने के बाद भी पाया कि डिप्रेशन का दिल की बीमारी से सीधा संबंध बना रहा। यानी यह सिर्फ खराब आदतों की वजह से नहीं, बल्कि शरीर के अंदर चल रहे बदलावों से जुड़ा है।