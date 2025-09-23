Navratri Vrat Tips: एनर्जी से भरपूर मखाना-ड्रायफ्रूट मिल्कशेक, नवरात्रि व्रत के लिए परफेक्ट फास्टिंग ड्रिंक

Navratri Vrat Tips: नवरात्रि का पवित्र व्रत आध्यात्मिक शुद्धि के साथ-साथ हमारे शरीर को भी नई ऊर्जा देता है। लेकिन लंबे समय तक उपवास रखने के दौरान शरीर को पोषण और ताकत मिलना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में मखाना और ड्रायफ्रूट्स से बना यह खास मिल्कशेक आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। यह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है।आइए जानते हैं इस हेल्दी और पौष्टिक फास्टिंग ड्रिंक को बनाने की आसान विधि।