लाइफस्टाइल

Navratri Vrat Tips: एनर्जी से भरपूर मखाना-ड्रायफ्रूट मिल्कशेक, नवरात्रि व्रत के लिए परफेक्ट फास्टिंग ड्रिंक

Navratri Vrat Tips: नवरात्रि के दिनों में रोजा या व्रत रखते हुए शरीर को हल्का, हेल्दी और एनर्जेटिक बनाए रखना ज़रूरी होता है। ऐसे समय पर ऐसा ड्रिंक जो पेट को भर दे और ताकत भी दे, सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 23, 2025

Vrat , Navratri Vrat Tips, shardiya navratri 2025, Navratri Vrat Food Tips,
Dry fruits recipe for Navratri|फोटो सोर्स – Grok

Navratri Vrat Tips: नवरात्रि का पवित्र व्रत आध्यात्मिक शुद्धि के साथ-साथ हमारे शरीर को भी नई ऊर्जा देता है। लेकिन लंबे समय तक उपवास रखने के दौरान शरीर को पोषण और ताकत मिलना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में मखाना और ड्रायफ्रूट्स से बना यह खास मिल्कशेक आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। यह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है।आइए जानते हैं इस हेल्दी और पौष्टिक फास्टिंग ड्रिंक को बनाने की आसान विधि।

मखाना-ड्रायफ्रूट मिल्कशेक बनाने के लिए जरूरी सामग्री (Healthy milkshake for fasting)

  • 1 कप मखाना
  • 1.5 कप दूध
  • 1 छोटा चम्मच घी
  • आधा कप मिक्स ड्रायफ्रूट्स (काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता)
  • 5–6 खजूर (बीज निकाले हुए)
  • कुछ केसर के धागे
  • बर्फ के टुकड़े

बनाने की आसान विधि

  • सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा घी गर्म करके उसमें मखाने को हल्का सुनहरा होने तक भून लें। भूनने से मखाने का स्वाद और कुरकुरापन बढ़ जाता है।
  • अब इन्हें एक बड़े बाउल में निकालकर दूध और केसर के साथ भिगो दें। करीब आधे घंटे तक रहने दें ताकि मखाने दूध को अच्छे से सोख लें।
  • भीगे हुए मखाने को दूध के साथ मिक्सर जार में डालें। इसमें ड्रायफ्रूट्स और खजूर भी मिलाएं। अब इसे बारीक ग्राइंड कर लें।
  • गिलास में बर्फ के टुकड़े डालें और ऊपर से तैयार शेक भरें। चाहें तो ऊपर से थोड़े कटे हुए ड्रायफ्रूट्स डालकर गार्निश करें। आपका ठंडा-ठंडा हेल्दी फास्टिंग शेक तैयार है।

व्रत में मखाना क्यों है फायदेमंद?

मखाना हल्का होते हुए भी पेट भरने का अहसास कराता है, इसलिए व्रत में यह बेहतरीन विकल्प है। इसमें मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन हड्डियों व मसल्स को मजबूत बनाते हैं, जबकि फाइबर पाचन सुधारता है और कब्ज से राहत दिलाता है। कम फैट और सोडियम के कारण यह दिल के लिए भी फायदेमंद है। खजूर और ड्रायफ्रूट्स के साथ मिलाकर बना मिल्कशेक तुरंत ऊर्जा देता है और व्रत के दौरान थकान दूर करता है।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

नवरात्रि

Updated on:

23 Sept 2025 03:00 pm

Published on:

23 Sept 2025 02:57 pm

Hindi News / Lifestyle News / Navratri Vrat Tips: एनर्जी से भरपूर मखाना-ड्रायफ्रूट मिल्कशेक, नवरात्रि व्रत के लिए परफेक्ट फास्टिंग ड्रिंक

