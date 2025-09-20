Patrika LogoSwitch to English

Navratri Fasting Rules: नवरात्रि के 10 दिन का उपवास कैसे रखें बिना गलती किए? पूरी जानकारी यहां

Shardiya Navratri 2025 Fasting Rules: हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसे में जरूरी है कि व्रत के दौरान क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, इसकी सही जानकारी रहे।

भारत

MEGHA ROY

Sep 20, 2025

navratri fasting rules,navratri fasting rules in hindi,
Shardiya Navratri Vrat Rules|फोटो सोर्स – Freepik

Shardiya Navratri 2025 Fasting Rules In Hindi: हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बेहद पवित्र माना जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर नौ (इस बार दस) दिनों तक चलने वाला यह त्योहार मां दुर्गा के नौ स्वरूपों को समर्पित है। इन दिनों भक्त उपवास रखते हैं और माता की विशेष कृपा पाने के लिए विधि-विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि जो साधक पूरी श्रद्धा से नवरात्रि व्रत करता है, उसके जीवन से भय, रोग और नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। खास बात यह है कि इस बार तृतीया तिथि दो दिन पड़ने के कारण नवरात्रि 10 दिनों तक मनाई जाएगी। ऐसे में ज़रूरी है कि व्रत के दौरान क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, इसकी सही जानकारी रहे।

नवरात्रि व्रत का महत्व

नवरात्रि व्रत सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक शुद्धि का भी माध्यम है। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है और चंचलता कम होती है। मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा से जीवन में साहस, ज्ञान और समृद्धि आती है। साथ ही, सात्विक आहार और उपवास से शरीर को डिटॉक्स मिलता है, पाचन सुधरता है और ऊर्जा मिलती है।

नवरात्रि व्रत में क्या करें?

घर की शुद्धि और तैयारी

नवरात्रि शुरू होने से पहले घर और मंदिर की अच्छी तरह सफाई कर लें। मान्यता है कि स्वच्छता से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और देवी मां का आशीर्वाद सहज ही मिलता है।

कलश स्थापना और संकल्प

पहले दिन स्नान कर व्रत का संकल्प लें और विधि-विधान से कलश स्थापना करें। कलश में जल, सुपारी, दूर्वा, फूल डालकर ऊपर नारियल रखें। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

अखंड ज्योति प्रज्वलन

नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ज्योति जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और देवी की कृपा बनी रहती है।

मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा

हर दिन अलग-अलग स्वरूप की आराधना करें। सुबह-शाम मंत्र जप और आरती जरूर करें।

सात्विक आहार ग्रहण करें

व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन ही करें। इसमें कुट्टू और सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, आलू, फल और दूध से बने व्यंजन शामिल कर सकते हैं। साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करें।

नवरात्रि व्रत में क्या न करें?

मांसाहार और तामसिक भोजन से दूर रहें

पूरे व्रत काल में मांसाहारी भोजन, प्याज और लहसुन वर्जित है।

दाल और अनाज का सेवन न करें

व्रत के दौरान दाल, चावल, गेहूं आदि अनाज का सेवन वर्जित है।

नशे से परहेज करें

शराब, तंबाकू और धूम्रपान जैसी चीज़ों का सेवन नवरात्रि में पूरी तरह से निषिद्ध है।

शरीर के अंग न काटें

नवरात्रि के दिनों में बाल, नाखून और दाढ़ी काटना अशुभ माना जाता है।

