Navratri Fasting Rules: नवरात्रि के 10 दिन का उपवास कैसे रखें बिना गलती किए? पूरी जानकारी यहां

Shardiya Navratri 2025 Fasting Rules In Hindi: हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बेहद पवित्र माना जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर नौ (इस बार दस) दिनों तक चलने वाला यह त्योहार मां दुर्गा के नौ स्वरूपों को समर्पित है। इन दिनों भक्त उपवास रखते हैं और माता की विशेष कृपा पाने के लिए विधि-विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि जो साधक पूरी श्रद्धा से नवरात्रि व्रत करता है, उसके जीवन से भय, रोग और नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।