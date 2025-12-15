New Year Special: साल 2026 शुरू होने से पहले ना करें ये 10 गलतियां

नया साल 2026 और विक्रम संवत 2083 नई ऊर्जा, नए नियम और नए कर्मों का संदेश लेकर आ रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह वर्ष बेहद खास है, क्योंकि विक्रम संवत 2083 के राजा गुरु महाराज (बृहस्पति) और मंत्री मंगल महाराज होंगे, वहीं 2026 का राजा सूर्य माना जा रहा है। सूर्य, गुरु, शनि, राहु और केतु—इन सभी ग्रहों की चाल मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगी। ऐसे में 2026 शुरू होने से पहले कुछ आदतों को बदलना और कुछ गलतियों से बचना बेहद जरूरी है।