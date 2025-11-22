Amla Laddoo for Diabetes: डायबिटीज कंट्रोल का स्वादिष्ट राज है आंवला, जानें इसकी रेसिपी और इसके फायदे

Amla Laddoo for Diabetes: डायबिटीज के मरीज अक्सर ऐसे विकल्प ढूंढ़ते हैं जो स्वादिष्ट भी हों और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में भी मदद करें। आंवले से बना लड्डू ऐसा ही एक पोषक विकल्प है, जो मीठा होने के बावजूद सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। विटामिन C, एंटीऑक्सिडेंट्स और फाइबर से भरपूर आंवला न सिर्फ शुगर लेवल को बैलेंस करता है बल्कि इम्युनिटी और पाचन को भी मजबूत बनाता है। सर्दियों के मौसम में आंवले के लड्डू स्वाद और सेहत दोनों का बेहतरीन मेल साबित हो सकते हैं।