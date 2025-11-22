Amla Laddoo for Diabetes: डायबिटीज कंट्रोल का स्वादिष्ट राज है आंवला, जानें इसकी रेसिपी और इसके फायदे

Healthy Laddoo for Diabetes|फोटो सोर्स- Freepik
Amla Laddoo for Diabetes: डायबिटीज के मरीज अक्सर ऐसे विकल्प ढूंढ़ते हैं जो स्वादिष्ट भी हों और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में भी मदद करें। आंवले से बना लड्डू ऐसा ही एक पोषक विकल्प है, जो मीठा होने के बावजूद सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। विटामिन C, एंटीऑक्सिडेंट्स और फाइबर से भरपूर आंवला न सिर्फ शुगर लेवल को बैलेंस करता है बल्कि इम्युनिटी और पाचन को भी मजबूत बनाता है। सर्दियों के मौसम में आंवले के लड्डू स्वाद और सेहत दोनों का बेहतरीन मेल साबित हो सकते हैं।
सामग्री
ताजा आंवला – 10–12,गुड़ पाउडर (डायबिटिक के लिए कम मात्रा में या शुगर-फ्री पाउडर का उपयोग) – 2–3 बड़े चम्मच, नारियल का बूरा – ½ कप,बादाम – 8–10,काजू – 6–7, घी – 1 छोटा चम्मच और इलायची पाउडर – एक चुटकी
डायबिटीज होने पर किसी भी मीठी चीज की मात्रा पर नियंत्रण जरूरी है।दिन में एक छोटा लड्डू पर्याप्त है।सुबह या शाम के हेल्दी स्नैक के रूप में लेना बेहतर है।
