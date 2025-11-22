Patrika LogoSwitch to English

Amla Laddoo for Diabetes: डायबिटीज कंट्रोल का स्वादिष्ट राज है आंवला, जानें इसकी रेसिपी और इसके फायदे

Amla Laddoo for Diabetes: आंवले से बना लड्डू एक पोषक विकल्प है, जो मीठा होने के बावजूद सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। यहां जानिए आंवले से बने लड्डू की आसान रेसिपी।

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 22, 2025

Amla in Diabetes, amla ladoo recipe in hindi, amla laddu benefits,

Healthy Laddoo for Diabetes|फोटो सोर्स- Freepik

Amla Laddoo for Diabetes: डायबिटीज के मरीज अक्सर ऐसे विकल्प ढूंढ़ते हैं जो स्वादिष्ट भी हों और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में भी मदद करें। आंवले से बना लड्डू ऐसा ही एक पोषक विकल्प है, जो मीठा होने के बावजूद सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। विटामिन C, एंटीऑक्सिडेंट्स और फाइबर से भरपूर आंवला न सिर्फ शुगर लेवल को बैलेंस करता है बल्कि इम्युनिटी और पाचन को भी मजबूत बनाता है। सर्दियों के मौसम में आंवले के लड्डू स्वाद और सेहत दोनों का बेहतरीन मेल साबित हो सकते हैं।

आंवला लड्डू क्यों हैं डायबिटीज में फायदेमंद?

  • ब्लड शुगर को स्थिर रखता है
  • हाई फाइबर डाइट
  • इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म में सुधार
  • वजन कंट्रोल करने में मदद

Amla Laddoo Recipe (डायबिटीज-फ्रेंडली आंवला लड्डू रेसिपी)

सामग्री

ताजा आंवला – 10–12,गुड़ पाउडर (डायबिटिक के लिए कम मात्रा में या शुगर-फ्री पाउडर का उपयोग) – 2–3 बड़े चम्मच, नारियल का बूरा – ½ कप,बादाम – 8–10,काजू – 6–7, घी – 1 छोटा चम्मच और इलायची पाउडर – एक चुटकी

बनाने की विधि

  • आंवलों को धोकर 5–7 मिनट हल्का उबाल लें। ठंडा होने पर बीज निकाल कर आंवले को मैश कर लें।
  • एक पैन में थोड़ा घी डालकर बादाम और काजू को हल्का भूनें। ठंडा होने पर इन्हें मोटा-मोटा कूट लें।
  • एक कड़ाही में आंवला पल्प डालें और धीमी आंच पर हल्का सूखने दें। अब इसमें नारियल बूरा, कुटे हुए नट्स और इलायची पाउडर डालें।
  • अब मिश्रण में गुड़ पाउडर या शुगर-फ्री मिलाकर अच्छी तरह पकाएं जब तक कि मिश्रण थोड़ा बांधने लायक न हो जाए।
  • गैस बंद कर मिश्रण को थोड़ी देर ठंडा करें। अब हाथों पर थोड़ा घी लगाकर छोटे-छोटे लड्डू तैयार करें।
  • एयरटाइट कंटेनर में रखकर 7–10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं।

कितनी मात्रा में लें?


डायबिटीज होने पर किसी भी मीठी चीज की मात्रा पर नियंत्रण जरूरी है।दिन में एक छोटा लड्डू पर्याप्त है।सुबह या शाम के हेल्दी स्नैक के रूप में लेना बेहतर है।

लाइफस्टाइल

स्वास्थ्य

लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

स्वास्थ्य
