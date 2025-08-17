Amla Juice Vs Amla Powder: बाल, त्वचा और इम्युनिटी के लिए क्या है बेहतर ?

आंवले को सीधे भी खाया जा सकता है, हालांकि इसका स्वाद खट्टा होता है। आजकल आंवला जूस काफी लोकप्रिय है, जिसे सुबह खाली पेट पीने की सलाह दी जाती है। सूखे आंवले को पीसकर उसका चूर्ण भी बनाया जाता है, जिसे शहद या गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है। स्वाद बढ़ाने के लिए इसे मुरब्बा या कैंडी के रूप में भी खाया जाता है। च्यवनप्राश का यह मुख्य इनग्रेडिएंट है और साथ ही इसे कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे शैंपू, तेल, फेस पैक और क्रीम में भी इस्तेमाल किया जाता है।