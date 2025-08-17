Amla Juice Vs Amla Powder: बाल, त्वचा और इम्युनिटी के लिए क्या है बेहतर ?

Amla Juice Vs Amla Powder: आंवला अपनी भरपूर पौष्टिक गुणों के लिए जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों के लिए किया जाता है। यह बालों को खूबसूरत और मजबूत बनाता है, इम्युनिटी स्ट्रांग करता है, साथ ही स्किन से संबंधित दाग-धब्बों को भी दूर करता है। साथ ही यह सर्दी-जुकाम जैसे अन्य रोगों के लिए भी असरदार माना जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आंवला का जूस पीना फायदेमंद है या आंवले का पाउडर?आइए जानते हैं कि आंवला का जूस पीना बेहतर है या पाउडर।
आंवले को सीधे भी खाया जा सकता है, हालांकि इसका स्वाद खट्टा होता है। आजकल आंवला जूस काफी लोकप्रिय है, जिसे सुबह खाली पेट पीने की सलाह दी जाती है। सूखे आंवले को पीसकर उसका चूर्ण भी बनाया जाता है, जिसे शहद या गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है। स्वाद बढ़ाने के लिए इसे मुरब्बा या कैंडी के रूप में भी खाया जाता है। च्यवनप्राश का यह मुख्य इनग्रेडिएंट है और साथ ही इसे कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे शैंपू, तेल, फेस पैक और क्रीम में भी इस्तेमाल किया जाता है।
अगर आपको तुरंत फायदा चाहिए और आप त्वचा या इम्युनिटी पर जल्दी असर देखना चाहते हैं तो आंवला जूस बेहतर विकल्प है। वहीं, अगर आप बालों की देखभाल करना चाहते हैं या आंवले को रोजाना एक आसान तरीके से अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं, तो आंवला पाउडर ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।