स्वास्थ्य

Amla Juice Vs Amla Powder: बाल, त्वचा और इम्युनिटी के लिए क्या है बेहतर ?

Amla Juice Vs Amla Powder: आंवला बालों को खूबसूरत और मजबूत बनाता है, इम्युनिटी स्ट्रांग करता है, साथ ही स्किन से संबंधित दाग-धब्बों को भी दूर करता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आंवला का जूस पीना फायदेमंद है या आंवले का पाउडर?आइए जानते हैं ...

भारत

MEGHA ROY

Aug 17, 2025

Amla Juice Vs Amla Powder, आंवला पाउडर या जूस,Health benefits of Amla,
Amla Juice Vs Amla Powder Benefits

Amla Juice Vs Amla Powder: आंवला अपनी भरपूर पौष्टिक गुणों के लिए जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों के लिए किया जाता है। यह बालों को खूबसूरत और मजबूत बनाता है, इम्युनिटी स्ट्रांग करता है, साथ ही स्किन से संबंधित दाग-धब्बों को भी दूर करता है। साथ ही यह सर्दी-जुकाम जैसे अन्य रोगों के लिए भी असरदार माना जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आंवला का जूस पीना फायदेमंद है या आंवले का पाउडर?आइए जानते हैं कि आंवला का जूस पीना बेहतर है या पाउडर।

आंवला के उपयोग

आंवले को सीधे भी खाया जा सकता है, हालांकि इसका स्वाद खट्टा होता है। आजकल आंवला जूस काफी लोकप्रिय है, जिसे सुबह खाली पेट पीने की सलाह दी जाती है। सूखे आंवले को पीसकर उसका चूर्ण भी बनाया जाता है, जिसे शहद या गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है। स्वाद बढ़ाने के लिए इसे मुरब्बा या कैंडी के रूप में भी खाया जाता है। च्यवनप्राश का यह मुख्य इनग्रेडिएंट है और साथ ही इसे कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे शैंपू, तेल, फेस पैक और क्रीम में भी इस्तेमाल किया जाता है।

आंवले के स्वास्थ्य लाभ

  • इम्यूनिटी बूस्टर – इसमें मौजूद विटामिन C सर्दी-जुकाम से बचाता है और संक्रमणों से लड़ने की ताकत देता है।
  • एजिंग को स्लो करता है – एंटीऑक्सीडेंट गुण झुर्रियों और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करते हैं।
  • ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल – रिसर्च के अनुसार, यह शुगर लेवल को संतुलित रखने और हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है।
  • आंखों के लिए फायदेमंद – आंवला दृष्टि को बेहतर करता है और आंखों की बीमारियों से बचाव करता है।
  • बालों और त्वचा के लिए – नियमित सेवन से बाल घने, मजबूत और चमकदार बनते हैं, वहीं त्वचा साफ और ग्लोइंग हो जाती है।
  • पाचन में सुधार – यह कब्ज और पेट की गड़बड़ियों को कम करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है।
  • लिवर कार्यक्षमता को बेहतर- आंवला लिवर को डिटॉक्स करता है और उसकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है।

सेहत के लिए कौन है ज्यादा फायदेमंद

अगर आपको तुरंत फायदा चाहिए और आप त्वचा या इम्युनिटी पर जल्दी असर देखना चाहते हैं तो आंवला जूस बेहतर विकल्प है। वहीं, अगर आप बालों की देखभाल करना चाहते हैं या आंवले को रोजाना एक आसान तरीके से अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं, तो आंवला पाउडर ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

17 Aug 2025 01:27 pm

Published on:

17 Aug 2025 01:26 pm

Hindi News / Health / Amla Juice Vs Amla Powder: बाल, त्वचा और इम्युनिटी के लिए क्या है बेहतर ?

