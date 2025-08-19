How Much Tea Is Too Much: कितनी चाय पीना है सेहत के लिए सही? रुजुता दिवेकर ने बताया सही लिमिट

How Much Tea Is Too Much: भारत में चाय सिर्फ एक ड्रिंक ही नहीं, बल्कि हर घर में सुबह की शुरुआत का हिस्सा है। लोग सुबह की चाय के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। चाय एक एवरेज ड्रिंक नहीं, बल्कि एक एहसास है।अदरक, इलायची और कभी-कभी तुलसी के साथ उबाली गई चाय की सोंधी खुशबू भारतीयों की भावनाओं से जुड़ी होती है।लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोजाना कितनी चाय पीना सुरक्षित है?हाल ही में लल्लनटॉप को दिए एक इंटरव्यू में न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता देवीजर ने बताया कि “चाय पीने के नुकसान न हो, इसके लिए कुछ टिप्स अपनाने चाहिए"।