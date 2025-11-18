Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

दिमाग को बदल रहा है प्रोसेस्ड जंक फूड, रिसर्च से हुआ खुलासा

प्रोसेस्ड जंक फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। अब प्रोसेस्ड जंक फूड के बारे में एक और खुलासा हुआ है जिसे जानकर आपको हैरानी हो सकती है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 18, 2025

Processed junk food impact on brain

Processed junk food impact on brain (Representational Photo)

प्रोसेस्ड जंक फूड स्वास्थ के लिए हानिकारक होता है और यह बात जगजाहिर है। भले ही यह फूड स्वाद में अच्छा लगे, लेकिन स्वास्थ्य के लिए इसे अच्छा नहीं माना जाता। अब प्रोसेस्ड जंक फूड के बारे में एक नई रिसर्च सामने आई है जिसे जानकर आपको हैरानी हो सकती है। इस रिसर्च के अनुसार प्रोसेस्ड जंक फूड हमारे दिमाग के उन हिस्सों को बदल सकता है जो भूख, स्वाद और खाने से जुड़े होते हैं। ब्रिटेन में 30,000 वयस्कों पर इस बारे में रिसर्च की गई।

रिसर्च में क्या आया सामने?

ब्रिटेन में प्रोसेस्ड जंक फूड के इंसानी दिमाग पर पड़ने वाले असर से संबंधित रिसर्च में सामने आया कि इस तरह के खाने का ज़्यादा सेवन इंसान के दिमाग के ऐसे हिस्सों में बदलाव कर सकता है जो खाने के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ऐसा खाना दिमाग के कुछ अहम हिस्सों जैसे - हाइपोथैलेमस, एमीग्डाला और न्यूक्लियस अक्कम्बेन्स में बदलाव कर सकता है। ये हिस्से भूख, संतुष्टि और खाने के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं।

ओवरईटिंग की भी होती है समस्या

इस रिसर्च से यह भी पता चलता है कि प्रोसेस्ड जंक फूड का ज़्यादा सेवन दिमाग के उन क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तनों से जुड़ा है जो खाने के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इससे ओवरईटिंग की भी समस्या होती है।

बढ़ रही बीमारियाँ, सेवन पर ध्यान देने की ज़रूरत

इस रिसर्च से यह सवाल भी उठता है कि क्या अब प्रोसेस्ड जंक फूड पर कड़ी नीतियाँ बनानी चाहिए? वैज्ञानिकों का मानना है कि ज़्यादा प्रोसेस्ड जंक फूड पहले से ही कई बीमारियों जैसे डायबिटीज़, हृदय रोग और मानसिक विकारों से जुड़ा हुआ है। अब दिमाग पर इनके प्रभाव को देखते हुए इनके सेवन पर ध्यान देने की ज़रूरत है।

ये भी पढ़ें

लैब में जानवरों पर एक्सपेरिमेंट बंद करेगा ब्रिटेन
विदेश
Experiment on animal in lab

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

18 Nov 2025 02:17 pm

Hindi News / World / दिमाग को बदल रहा है प्रोसेस्ड जंक फूड, रिसर्च से हुआ खुलासा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

फैसल मुमताज राठौर बने पीओके के 16वें प्रधानमंत्री, पिता भी रह चुके हैं पीएम

faisal
विदेश

Gaza War: हमास ने UN प्रस्ताव को फेल बताया, ट्रंप प्लान पर फिलिस्तीनी मांगों की अनसुनी, सीजफायर में बाधा !

Gaza UN resolution
विदेश

सेना को मिली बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान में 15 आतंकियों को किया ढेर

Pakistan soldiers
विदेश

193 लेटर लिखे, अश्लील फोटो भेजीं, 50 बार बलात्कार किया, महिला टीचर की हरकतों से अदालत भी हैरान

Elena Bardin jailed
विदेश

डायमंड वर्ल्ड के मालिक पर CID का छापा: 678 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, बिना बिल सोना-हीरा खरीदने का सनसनीखेज आरोप !

Diamond World Money Laundering
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.