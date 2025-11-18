दिमाग को बदल रहा है प्रोसेस्ड जंक फूड, रिसर्च से हुआ खुलासा

Processed junk food impact on brain (Representational Photo)
प्रोसेस्ड जंक फूड स्वास्थ के लिए हानिकारक होता है और यह बात जगजाहिर है। भले ही यह फूड स्वाद में अच्छा लगे, लेकिन स्वास्थ्य के लिए इसे अच्छा नहीं माना जाता। अब प्रोसेस्ड जंक फूड के बारे में एक नई रिसर्च सामने आई है जिसे जानकर आपको हैरानी हो सकती है। इस रिसर्च के अनुसार प्रोसेस्ड जंक फूड हमारे दिमाग के उन हिस्सों को बदल सकता है जो भूख, स्वाद और खाने से जुड़े होते हैं। ब्रिटेन में 30,000 वयस्कों पर इस बारे में रिसर्च की गई।
ब्रिटेन में प्रोसेस्ड जंक फूड के इंसानी दिमाग पर पड़ने वाले असर से संबंधित रिसर्च में सामने आया कि इस तरह के खाने का ज़्यादा सेवन इंसान के दिमाग के ऐसे हिस्सों में बदलाव कर सकता है जो खाने के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ऐसा खाना दिमाग के कुछ अहम हिस्सों जैसे - हाइपोथैलेमस, एमीग्डाला और न्यूक्लियस अक्कम्बेन्स में बदलाव कर सकता है। ये हिस्से भूख, संतुष्टि और खाने के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं।
इस रिसर्च से यह भी पता चलता है कि प्रोसेस्ड जंक फूड का ज़्यादा सेवन दिमाग के उन क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तनों से जुड़ा है जो खाने के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इससे ओवरईटिंग की भी समस्या होती है।
इस रिसर्च से यह सवाल भी उठता है कि क्या अब प्रोसेस्ड जंक फूड पर कड़ी नीतियाँ बनानी चाहिए? वैज्ञानिकों का मानना है कि ज़्यादा प्रोसेस्ड जंक फूड पहले से ही कई बीमारियों जैसे डायबिटीज़, हृदय रोग और मानसिक विकारों से जुड़ा हुआ है। अब दिमाग पर इनके प्रभाव को देखते हुए इनके सेवन पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
