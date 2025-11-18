दिमाग को बदल रहा है प्रोसेस्ड जंक फूड, रिसर्च से हुआ खुलासा

प्रोसेस्ड जंक फूड स्वास्थ के लिए हानिकारक होता है और यह बात जगजाहिर है। भले ही यह फूड स्वाद में अच्छा लगे, लेकिन स्वास्थ्य के लिए इसे अच्छा नहीं माना जाता। अब प्रोसेस्ड जंक फूड के बारे में एक नई रिसर्च सामने आई है जिसे जानकर आपको हैरानी हो सकती है। इस रिसर्च के अनुसार प्रोसेस्ड जंक फूड हमारे दिमाग के उन हिस्सों को बदल सकता है जो भूख, स्वाद और खाने से जुड़े होते हैं। ब्रिटेन में 30,000 वयस्कों पर इस बारे में रिसर्च की गई।