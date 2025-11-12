लैब में जानवरों पर एक्सपेरिमेंट बंद करेगा ब्रिटेन

ब्रिटिश सरकार की योजना है कि लैब में जानवरों पर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट को 2030 तक पूरी तरह बंद कर दिया जाए। सरकार ने इसके रोडमैप कर काम शुरू कर दिया है। ब्रिटिश सरकार की योजना के अनुसार 2026 तक त्वचा और आंखों में जलन या संवेदनशीलता के आकलन के लिए जानवरों पर एक्सपेरिमेंट बंद हो जाएंगे। 2027 तक चूहों पर बोटॉक्स की ताकत जांचने वाले एक्सपेरिमेंट बंद हो जाएंगे। 2030 तक कुत्तों और बंदरों पर दवाओं की स्टडी बंद की जाएगी। ब्रिटिश सरकार का यह कदम विज्ञान के क्षेत्र में मानवीय और तकनीकी प्रगति का संतुलन स्थापित करने की दिशा में बड़ा बदलाव है।