Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

H1-B वीज़ा पर ट्रंप का बदला रुख, कहा – “अमेरिका में टैलेंटेड लोगों की कमी, देश को विदेशी वर्कर्स की ज़रूरत”

Donald Trump Defends H1-B Visa: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में H1-B वीज़ा के बचाव में एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहा ट्रंप ने? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 12, 2025

Donald Trump defends H1-B visa

Donald Trump defends H1-B visa (Photo - Fox News Interview)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने पिछले कुछ समय में H1-B के नियमों में काफी सख्ती कर दी है। इसका असर कई भारतीयों पर भी पड़ा है। ट्रंप के कई समर्थक भी इस वीज़ा का पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे अमेरिकियों से नौकरी छिनती हैं। लेकिन अब ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान ऐसा बयान दे दिया है जिससे लग रहा है कि H1-B वीज़ा पर उनका रुख बदल गया है।

ट्रंप ने किया H1-B वीज़ा का बचाव

अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के दौरान टीवी होस्ट ने ट्रंप से सवाल किया कि क्या वह अमेरिका में H1-B वीज़ा योजना को कम करेंगे? इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि वह ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका को इस योजना की ज़रूरत है।

"अमेरिका में टैलेंटेड लोगों की कमी, देश को विदेशी वर्कर्स की ज़रूरत"

अमेरिका में H1-B वीज़ा की ज़रूरत पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "अमेरिका में टैलेंटेड वर्कर्स की कमी है। ऐसे में देश को विदेशी वर्कर्स की ज़रूरत है जिन्हें दूसरे देशों से लाना पड़ता है। जब टीवी होस्ट ने तर्क दिया कि अमेरिका में पहले से ही पर्याप्त टैलेंटेड लोग हैं, तो ट्रंप ने इस तर्क को खारिज कर दिया।

अचानक कैसे बदला ट्रंप का रुख?

H1-B वीज़ा पर ट्रंप का रुख अचानक बदलने से मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि ऐसा कैसे हुआ? ट्रंप को भी पता है कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में भारत (India), चीन (China) और अन्य देश तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को अपना दबदबा कायम रखने के लिए इन देशों के टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है। बिना विदेशी वर्कर्स के अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर ही नहीं, कई अहम सेक्टर्स पर भी गहरा असर पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें

हवा में ही सेना का विमान बना आग का गोला, क्रैश में तुर्की के 20 सैन्यकर्मियों की मौत
विदेश
Turkish military plane crash

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

Updated on:

12 Nov 2025 01:04 pm

Published on:

12 Nov 2025 01:03 pm

Hindi News / World / H1-B वीज़ा पर ट्रंप का बदला रुख, कहा – “अमेरिका में टैलेंटेड लोगों की कमी, देश को विदेशी वर्कर्स की ज़रूरत”

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

चीनी माल: उद्घाटन के दो महीने के अंदर ढहा चीन का नया होंगची ब्रिज, हवा में कई दूरी तक उठे धूल के गुबार

China new Hongqi Bridge collapses
विदेश

हवा में ही सेना का विमान बना आग का गोला, क्रैश में तुर्की के 20 सैन्यकर्मियों की मौत

Turkish military plane crash
विदेश

टीटीपी ने ली इस्लामाबाद कार ब्लास्ट की ज़िम्मेदारी, भारत ने पाकिस्तान के आरोप को बताया बेबुनियाद

Car blast in Pakistan
विदेश

फिलीपींस में तूफान की डबल मार, अब तक 259 लोगों की मौत

Typhoon Fung-wong causes destruction in Philippines
विदेश

पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास कार में भीषण बम धमाका, 12 लोगों की मौत

Car blast in Pakistan
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.