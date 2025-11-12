H1-B वीज़ा पर ट्रंप का बदला रुख, कहा – “अमेरिका में टैलेंटेड लोगों की कमी, देश को विदेशी वर्कर्स की ज़रूरत”

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने पिछले कुछ समय में H1-B के नियमों में काफी सख्ती कर दी है। इसका असर कई भारतीयों पर भी पड़ा है। ट्रंप के कई समर्थक भी इस वीज़ा का पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे अमेरिकियों से नौकरी छिनती हैं। लेकिन अब ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान ऐसा बयान दे दिया है जिससे लग रहा है कि H1-B वीज़ा पर उनका रुख बदल गया है।