हवा में ही सेना का विमान बना आग का गोला, क्रैश में तुर्की के 20 सैन्यकर्मियों की मौत

Plane Crash: तुर्की का एक सैन्य विमान मंगलवार को जॉर्जिया में क्रैश हो गया, जिससे हाहाकार मच गया। इस विमान हादसे में 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 12, 2025

Turkish military plane crash

Turkish military plane crash (Photo - Associated Press on social media)

तुर्की (Turkey) की सेना का एक सैन्य कार्गो विमान मंगलवार को जॉर्जिया (Georgia) में क्रैश हो गया। तुर्की का सैन्य कार्गो विमान C130 हर्क्यूलिस अज़रबैजान (Azerbaijan) से तुर्की लौट रहा था। उड़ान भरने के बाद इस विमान में हवा में ही आग लग गई। इससे चीखपुकार मच गई। विमान में क्रू मेंबर्स समेत 20 सैन्यकर्मी सवार थे। जॉर्जिया के सिग्नाघी (Sighnaghi) क्षेत्र में, जो अज़रबैजान बॉर्डर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, विमान रडार से गायब हो गया। कुछ ही देर बाद विमान क्रैश हो गया।

जोर के धमाके के बाद चकनाचूर हुआ विमान

क्रैश होने के बाद विमान चकनाचूर हो गया। धरती से टकराते ही विमान में पहले से लगी आग और भड़क उठी और जोर का धमाका हुआ। इसके बाद विमान का मलबा बिखर गया।

20 सैन्यकर्मियों की मौत

तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने इस विमान क्रैश में सभी 20 सैन्यकर्मियों की मौत की पुष्टि की है और मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन (Recep Tayyip Erdogan) ने भी मृतकों के प्रति शोक जताया है और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

किस वजह से क्रैश हुआ विमान?

तुर्की के इस सैन्य विमान के क्रैश होने और 20 लोगों की मौत के बाद इस मामले की जांच शुरू हो गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि विमान हवा में ही टूट गया था और उसका फ्यूल भी लीक होने लगा था, जिससे इंजन में आग लग गई थी। इसी वजह से यह बेकाबू हो गया और क्रैश हो गया। हालांकि ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा।

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

12 Nov 2025 11:33 am

Published on:

12 Nov 2025 11:29 am

Hindi News / World / हवा में ही सेना का विमान बना आग का गोला, क्रैश में तुर्की के 20 सैन्यकर्मियों की मौत

