हवा में ही सेना का विमान बना आग का गोला, क्रैश में तुर्की के 20 सैन्यकर्मियों की मौत

तुर्की (Turkey) की सेना का एक सैन्य कार्गो विमान मंगलवार को जॉर्जिया (Georgia) में क्रैश हो गया। तुर्की का सैन्य कार्गो विमान C130 हर्क्यूलिस अज़रबैजान (Azerbaijan) से तुर्की लौट रहा था। उड़ान भरने के बाद इस विमान में हवा में ही आग लग गई। इससे चीखपुकार मच गई। विमान में क्रू मेंबर्स समेत 20 सैन्यकर्मी सवार थे। जॉर्जिया के सिग्नाघी (Sighnaghi) क्षेत्र में, जो अज़रबैजान बॉर्डर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, विमान रडार से गायब हो गया। कुछ ही देर बाद विमान क्रैश हो गया।