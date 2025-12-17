मार्क जुकरबर्ग और जेन्सेन हुआंग पर भारी पड़े Elon Musk, बने दुनिया के सबसे अमीर इंसान

Richest Person in World: टेस्ला (Tesla) और स्पेसएक्स (Spacex) के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) ने इतिहास रच दिया है। वे दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनकी कुल संपत्ति 600 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर गई है। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, स्पेसएक्स की हालिया वैल्यूएशन में भारी बढ़ोतरी के कारण मस्क की नेट वर्थ अब 648 से 677 अरब डॉलर के बीच पहुंच गई है।