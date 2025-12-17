17 दिसंबर 2025,

बुधवार

विदेश

मार्क जुकरबर्ग और जेन्सेन हुआंग पर भारी पड़े Elon Musk, बने दुनिया के सबसे अमीर इंसान

Elon Musk Networth: स्पेसएक्स की 800 अरब डॉलर वैल्यूएशन ने एलन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया है। इसके साथ उन्होंने मार्क जुकरबर्ग, जेन्सेन हुआंग जैसे टेक दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है।

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 17, 2025

Elon Musk

एलन मस्क बने दुनिया के सबसे अमीर इंसान (IANS)

Richest Person in World: टेस्ला (Tesla) और स्पेसएक्स (Spacex) के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) ने इतिहास रच दिया है। वे दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनकी कुल संपत्ति 600 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर गई है। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, स्पेसएक्स की हालिया वैल्यूएशन में भारी बढ़ोतरी के कारण मस्क की नेट वर्थ अब 648 से 677 अरब डॉलर के बीच पहुंच गई है।

800 अरब डॉलर पहुंची स्पेसएक्स की वैल्यूएशन

यह उछाल मुख्य रूप से स्पेसएक्स के हालिया टेंडर ऑफर से आया है, जिसमें कंपनी की वैल्यूएशन 800 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यह अगस्त में 400 अरब डॉलर से दोगुनी है। मस्क स्पेसएक्स में करीब 42% हिस्सेदारी के मालिक हैं, जिससे उनकी संपत्ति में एक ही झटके में 168 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई।

तीन टेक दिग्गजों को पछाड़ा

मस्क की संपत्ति अब इतनी अधिक हो गई है कि वे अमेजन के जेफ बेजोस (Jeff Bezos ), मेटा के मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) और एनवीडिया के जेन्सेन हुआंग (Jensen Huang) तीनों की संयुक्त संपत्ति से आगे निकल गए हैं।

ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार

जेफ बेजोस: 246 अरब डॉलर
मार्क जुकरबर्ग: 232 अरब डॉलर
जेन्सेन हुआंग: 155 अरब डॉलर

तीनों की कुल संपत्ति लगभग 633 अरब डॉलर है, जबकि मस्क अकेले 648 अरब डॉलर से अधिक पर हैं।

कैसे हुई बढ़ोतरी?

  • स्पेसएक्स: कंपनी 2026 में आईपीओ की तैयारी कर रही है, जिसकी वैल्यूएशन 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकती है। स्टारलिंक और स्टारशिप प्रोजेक्ट्स की सफलता ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है।
  • टेस्ला: इस साल शेयरों में 13% की बढ़ोतरी, रोबोटैक्सी टेस्टिंग और 1 ट्रिलियन डॉलर के पे पैकेज की मंजूरी।
  • xAI: एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी 230 अरब डॉलर वैल्यूएशन पर 15 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाने की उन्नत बातचीत में है।

मस्क की संपत्ति में यह ऐतिहासिक बढ़ोतरी उन्हें ट्रिलियनेयर बनने की दौड़ में सबसे आगे बनाए हुए है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्पेसएक्स का आईपीओ आने पर वे दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन सकते हैं।

वर्तमान में दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट (ब्लूमबर्ग, 17 दिसंबर 2025)

एलन मस्क - 648 अरब डॉलर
लैरी पेज - 264 अरब डॉलर
जेफ बेजोस - 246 अरब डॉलर

Elon Musk

world news

World News in Hindi

17 Dec 2025 10:33 am

Hindi News / World / मार्क जुकरबर्ग और जेन्सेन हुआंग पर भारी पड़े Elon Musk, बने दुनिया के सबसे अमीर इंसान

विदेश

