मार्क जुकरबर्ग और जेन्सेन हुआंग पर भारी पड़े Elon Musk, बने दुनिया के सबसे अमीर इंसान

एलन मस्क बने दुनिया के सबसे अमीर इंसान (IANS)
Richest Person in World: टेस्ला (Tesla) और स्पेसएक्स (Spacex) के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) ने इतिहास रच दिया है। वे दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनकी कुल संपत्ति 600 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर गई है। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, स्पेसएक्स की हालिया वैल्यूएशन में भारी बढ़ोतरी के कारण मस्क की नेट वर्थ अब 648 से 677 अरब डॉलर के बीच पहुंच गई है।
यह उछाल मुख्य रूप से स्पेसएक्स के हालिया टेंडर ऑफर से आया है, जिसमें कंपनी की वैल्यूएशन 800 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यह अगस्त में 400 अरब डॉलर से दोगुनी है। मस्क स्पेसएक्स में करीब 42% हिस्सेदारी के मालिक हैं, जिससे उनकी संपत्ति में एक ही झटके में 168 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई।
मस्क की संपत्ति अब इतनी अधिक हो गई है कि वे अमेजन के जेफ बेजोस (Jeff Bezos ), मेटा के मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) और एनवीडिया के जेन्सेन हुआंग (Jensen Huang) तीनों की संयुक्त संपत्ति से आगे निकल गए हैं।
जेफ बेजोस: 246 अरब डॉलर
मार्क जुकरबर्ग: 232 अरब डॉलर
जेन्सेन हुआंग: 155 अरब डॉलर
तीनों की कुल संपत्ति लगभग 633 अरब डॉलर है, जबकि मस्क अकेले 648 अरब डॉलर से अधिक पर हैं।
मस्क की संपत्ति में यह ऐतिहासिक बढ़ोतरी उन्हें ट्रिलियनेयर बनने की दौड़ में सबसे आगे बनाए हुए है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्पेसएक्स का आईपीओ आने पर वे दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन सकते हैं।
एलन मस्क - 648 अरब डॉलर
लैरी पेज - 264 अरब डॉलर
जेफ बेजोस - 246 अरब डॉलर
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग