चीकू छिलका के साथ खाना सही या गलत? सर्दियों में खाने से पहले एक्सपर्ट से जानिए सही तरीका

Chiku Khane ka Sahi Tarika : चीकू को सर्दियों का फलों का राजा कहा जा सकता है। क्योंकि, ये सर्द मौसम में खूब मिलता भी है और इसके फायदे भी खूब हैं। दिल को हेल्दी रखने से लेकर पाचन को ठीक रखने तक में चीकू कारगर बताया जाता है। पर, चीकू खाते समय अक्सर मन में ये सवाल उठता है कि इसे छिलके के साथ खाएं या छिलका हटाकर, नाश्ता में खाएं, लंच या डिनर में। इस बात को जानने के लिए हमने आयुर्वेद विशेषज्ञ से बातचीत की।