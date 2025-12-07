Lightning Bum: नीचे अचानक तेज झटका जैसा दर्द? यह मजाक नहीं, गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत

Lightning Bum: हम अक्सर बोल देते हैं Pain in the butt! यानी कोई परेशान कर रहा है। लेकिन डॉक्टरों के अनुसार, ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि शरीर का असली संकेत भी हो सकता है कि कुछ ठीक नहीं है। शरीर छोटी-छोटी तकलीफों के जरिए हमें बड़ा खतरा पहले ही बता देता है। इंटरनेट पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ब्रिटेन के NHS डॉक्टर करण राजन ने एक अजीब-सी समस्या के बारे में बताया है, जिसका नाम है "Lightning Bum"।