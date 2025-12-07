Lightning Bum: नीचे अचानक तेज झटका जैसा दर्द? यह मजाक नहीं, गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत

Lightning Bum (photo- freepik)
Lightning Bum: हम अक्सर बोल देते हैं Pain in the butt! यानी कोई परेशान कर रहा है। लेकिन डॉक्टरों के अनुसार, ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि शरीर का असली संकेत भी हो सकता है कि कुछ ठीक नहीं है। शरीर छोटी-छोटी तकलीफों के जरिए हमें बड़ा खतरा पहले ही बता देता है। इंटरनेट पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ब्रिटेन के NHS डॉक्टर करण राजन ने एक अजीब-सी समस्या के बारे में बताया है, जिसका नाम है "Lightning Bum"।
डॉ. करण राजन, जिनके करीब 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ने बताया कि कई लोग अचानक एक तेज और चुभने वाले दर्द की शिकायत करते हैं। जैसे किसी ने नीचे बिजली-सी मार दी हो। उनके मुताबिक यह दर्द butthole (मलद्वार) या crotch (जांघों के बीच वाले हिस्से) में अचानक और बेहद तेज महसूस होता है।
इस पॉडकास्ट एपिसोड में उनके साथ गाइनैकॉलॉजिकल सर्जन डॉ. कैरन टैंग भी थीं। दोनों ने बताया कि यह दर्द इतना तेज होता है कि व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए रुक ही जाता है। देखने या सुनने में भले यह मजाक लगे, लेकिन यह एक असली मेडिकल सिम्पटम है।
NHS के अनुसार एनल पेन कई कारणों से हो सकता है। कब्ज (Constipation), पाइल्स (बवासीर), एनल फिशर (मलद्वार में दरार), एनल एब्सेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन यहां तक कि एनल कैंसर, लेकिन महिलाओं के लिए एक और बड़ा कारण है, प्रजनन तंत्र (Reproductive System) की समस्याएं।
Proctalgia Fugax- यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें अचानक मलद्वार या पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों में खिंचाव आता है इसका कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चलता। यह कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक रह सकता है। डॉ. टैंग के मुताबिक यह बहुत आम है, लेकिन लोग इसके बारे में जानते नहीं।
Endometriosis- यह महिलाओं में होने वाली एक गंभीर बीमारी है, जिसमें गर्भाशय की लाइनिंग जैसा टिश्यू शरीर के बाहर उगने लगता है। इसके लक्षण काफी दर्दनाक हो सकते हैं, पेल्विक और पेट में तेज दर्द, बहुत भारी पीरियड्स, कमर में दर्द, टॉयलेट जाते समय दर्द, सेक्स के दौरान दर्द, यह बीमारी लाखों महिलाओं को प्रभावित करती है और कई बार सही पहचान में सालों लग जाते हैं।
डॉ. टैंग कहती हैं कि महिलाएं प्रजनन से जुड़े दर्द के बारे में शर्म या हिचकिचाहट की वजह से बात नहीं करतीं। उन्हें लगता है “ये तो नॉर्मल है, बताने लायक नहीं।” लेकिन सच यह है कि ऐसा कोई भी तेज, चुभने वाला या बार-बार होने वाला दर्द डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए।
