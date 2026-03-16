Colon Cancer Risk: 8 घंटे से ज्यादा बैठते हैं? बढ़ सकता है कोलन कैंसर का खतरा, डॉक्टरों की चेतावनी

कैंसर विशेषज्ञ Surender Kumar Dabas के मुताबिक ज्यादा देर तक बैठने से पाचन क्रिया भी धीमी पड़ सकती है। जब आंतों की गति धीमी हो जाती है तो शरीर के अंदर मौजूद हानिकारक पदार्थ ज्यादा समय तक आंतों की दीवार के संपर्क में रहते हैं। इससे असामान्य कोशिकाएं बनने का खतरा बढ़ सकता है, जो आगे चलकर कैंसर का रूप ले सकती हैं। कुछ स्टडी में यह भी पाया गया है कि जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं, उनमें कोलन कैंसर का खतरा लगभग 24 प्रतिशत तक ज्यादा हो सकता है, भले ही वे दिन में थोड़ा बहुत व्यायाम करते हों।