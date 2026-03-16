IBS Symptoms: बार-बार पेट दर्द और गैस को न करें नजरअंदाज, हो सकता है IBS

IBS की सबसे उलझन वाली बात यह है कि इसमें अक्सर मेडिकल टेस्ट सामान्य आते हैं। ब्लड टेस्ट, स्कैन या एंडोस्कोपी में कोई खास समस्या दिखाई नहीं देती। दरअसल IBS में समस्या पेट की बनावट में नहीं बल्कि पाचन तंत्र के काम करने के तरीके में होती है। इसमें आंतें सामान्य से ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। ऐसे में सामान्य गैस बनना या खाना पचना भी दर्द, सूजन या बेचैनी का कारण बन सकता है। डॉक्टर इसे फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कहते हैं, यानी शरीर में कोई संरचनात्मक नुकसान नहीं दिखता, लेकिन पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर पाता।