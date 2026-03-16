16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Kalonji Benefits: क्या कलौंजी से कम हो सकता है ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर

Kalonji Benefits: कलौंजी (Nigella sativa) को दिल की सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। कुछ रिसर्च के अनुसार यह ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकती है। जानिए इसके फायदे और इस्तेमाल का सही तरीका।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Mar 16, 2026

Kalonji Benefits

Kalonji Benefits (photo- gemini ai)

Kalonji Benefits: आजकल भारत में हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी लाइफस्टाइल बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में कई लोग दवाइयों के साथ-साथ घरेलू और पारंपरिक उपायों की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। इन्हीं में से एक चीज है कलौंजी, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक निगेला सीड्स या Nigella sativa कहा जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक भारत में हर साल दिल से जुड़ी बीमारियों की वजह से लाखों लोगों की मौत होती है। इसलिए वैज्ञानिक और डॉक्टर अब ऐसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों पर भी रिसर्च कर रहे हैं जो दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।

करीब 25 साल के अनुभव वाले कार्डियोलॉजिस्ट Rajesh Kumar Sharma के अनुसार, अगर कलौंजी का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती है। उन्होंने बताया कि कई क्लीनिकल स्टडीज में देखा गया है कि कलौंजी लेने से ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) में कमी आ सकती है।

कलौंजी क्या होती है?

कलौंजी छोटे-छोटे काले बीज होते हैं जो Nigella sativa नाम के पौधे से मिलते हैं। यह पौधा मूल रूप से दक्षिण-पश्चिम एशिया का माना जाता है, लेकिन भारत में भी इसका इस्तेमाल काफी समय से होता आ रहा है। भारतीय रसोई में कलौंजी का इस्तेमाल अक्सर अचार, सब्जी, पराठे और नान में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका स्वाद थोड़ा कड़वा और हल्का प्याज जैसा होता है। कई जगह लोग इसे काला जीरा भी कहते हैं, हालांकि यह सामान्य जीरे से अलग होता है। डॉक्टरों का कहना है कि कलौंजी के बीजों में थायमोकिनोन (Thymoquinone) नाम का एक खास तत्व होता है, जो एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। यही तत्व इसके कई स्वास्थ्य फायदों के पीछे जिम्मेदार माना जाता है।

ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकती है?

कुछ रिसर्च में पाया गया है कि कलौंजी खून की नलियों को रिलैक्स करने में मदद कर सकती है। इससे ब्लड प्रेशर कम होने में मदद मिलती है। कई स्टडीज में देखा गया कि जो लोग रोजाना लगभग 500 मिलीग्राम कलौंजी लेते थे, उनके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कमी आई। कुछ मामलों में दिल की धड़कन और औसत ब्लड प्रेशर में भी हल्का सुधार देखा गया।डॉक्टरों के मुताबिक इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण खून की नलियों में सूजन कम करने में मदद करते हैं। कई लोगों में कलौंजी का तेल पाउडर की तुलना में जल्दी असर दिखा सकता है।

क्या कोलेस्ट्रॉल भी कम हो सकता है?

रिसर्च यह भी बताती है कि नियमित रूप से कलौंजी लेने से कुल कोलेस्ट्रॉल और LDL (खराब कोलेस्ट्रॉल) में कमी आ सकती है। कुछ स्टडीज में कुल कोलेस्ट्रॉल लगभग 15 mg/dL तक कम पाया गया, जबकि LDL करीब 14 mg/dL तक घट सकता है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स कम होने और HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल में थोड़ा सुधार भी देखा गया है। इससे धमनियों में प्लाक जमा होने का खतरा कम हो सकता है, जो दिल की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि कलौंजी को दवाइयों का विकल्प नहीं समझना चाहिए। इसे केवल हेल्दी डाइट और डॉक्टर की सलाह के साथ ही इस्तेमाल करना बेहतर होता है।

ये भी पढ़ें

Kalonji Benefits For Hair: बालों का झड़ना रोक सकता है और ग्रोथ बढ़ा सकता है कलौंजी, जानें इस्तेमाल करने का असरदार तरीका
ब्यूटी टिप्स
kalonji benefits for hair in hindi, hair care tips , home remedies for hair,

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Mar 2026 03:26 pm

Hindi News / Health / Kalonji Benefits: क्या कलौंजी से कम हो सकता है ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Kidney Health: आपकी छोटी-छोटी गलतियां किडनी को पहुंचा सकती हैं बड़ा नुकसान, आज ही बदलें ये आदतें

Kidney Health
स्वास्थ्य

Heart Health: सीढ़ियां चढ़ते ही फूलने लगती है सांस? इसे मामूली थकान न समझें, यह है आपके दिल का ‘वॉर्निंग सिग्नल’

Heart Health
स्वास्थ्य

Anaya Bangar Gender Surgery: सफल हुई जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी, जानिए क्या होती है Vaginoplasty

Anaya Bangar Gender Surgery
स्वास्थ्य

Mumps Virus Alert: अमेरिका में बढ़ रहे मम्प्स के मामले, जानिए लक्षण, खतरे और बचाव

Mumps Virus Alert
स्वास्थ्य

Oscars 2026 Winner : ‘टाइटेनिक’ फेम एक्टर की फिल्म ने जीते इस बार 6 ऑस्कर, वो गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रहे हैं

Oscars 2026 Winner, one battle after another movie, one battle after another Actor, Leonardo DiCaprio battle with this mental health,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.