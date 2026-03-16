Kalonji Benefits: क्या कलौंजी से कम हो सकता है ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर

कलौंजी छोटे-छोटे काले बीज होते हैं जो Nigella sativa नाम के पौधे से मिलते हैं। यह पौधा मूल रूप से दक्षिण-पश्चिम एशिया का माना जाता है, लेकिन भारत में भी इसका इस्तेमाल काफी समय से होता आ रहा है। भारतीय रसोई में कलौंजी का इस्तेमाल अक्सर अचार, सब्जी, पराठे और नान में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका स्वाद थोड़ा कड़वा और हल्का प्याज जैसा होता है। कई जगह लोग इसे काला जीरा भी कहते हैं, हालांकि यह सामान्य जीरे से अलग होता है। डॉक्टरों का कहना है कि कलौंजी के बीजों में थायमोकिनोन (Thymoquinone) नाम का एक खास तत्व होता है, जो एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। यही तत्व इसके कई स्वास्थ्य फायदों के पीछे जिम्मेदार माना जाता है।