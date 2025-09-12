Hair Fall Causes : ये 5 गलतियां बनती हैं बालों के झड़ने का कारण, देखें तस्वीरें

Hair Fall Causes : बालों का झड़ना एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते, लेकिन यह एक ऐसी समस्या है जिसका सामना कई लोग करते हैं। कभी-कभी यह सिर्फ जीन या उम्र की वजह से नहीं होता। रोजाना की हैबिट्स और लाइफ स्टाइल भी बालों को पतला या झड़ने का कारण बन सकते हैं। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो समय के साथ बढ़ती जाती हैं।
भोजन करना छोड़ना या ऐसी छीजें खाना जो शरीर को उसकी जरूरत की चीजें नहीं देते कमजोर बालों का एक बड़ा कारण बनता है। बालों को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे वसा, प्रोटीन, आयरन और विटामिन की जरूरत होती है। अगर शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है, तो बाल रूखे, बेजान हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। चिप्स, मिठाई या तले हुए स्नैक्स बालों के लिए अच्छे नहीं होते। कम पानी पीना भी बाल झड़ने का बड़ा कारण है।
तनाव बालों के झड़ने की सबसे बड़ी वजह बनता है। जब लाइफ स्टाइल बहुत बोझिल हो जाती है तो शरीर तनाव हार्मोन छोड़ता है जो बालों को बढ़ने से रोकता हैं। पुराना तनाव शरीर में सूजन भी बढ़ाता है और हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ता है, दोनों ही बालों के विकास को सीधे प्रभावित करते हैं। रोजाना टहलने की आदत तनाव को कम करती।
स्ट्रेटनिंग आयरन, कर्लिंग टूल्स और ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल बालों को आकर्षक तो बना सकता है लेकिन ये बालों के झड़ने का बड़ा कारण भी बनता है। बार-बार हीट का इस्तेमाल करने या बहुत ज्यादा स्टाइलिंग उत्पाद लगाने से बाल रूखे हो सकते हैं और बालों को नुकसान पहुंच सकता है। बाल कमजोर हो जाते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। इसी तरह, ब्लीचिंग, कलरिंग या पर्मिंग जैसे रासायनिक उपचार बालों की संरचना को बदल देते हैं, जिससे उनके झड़ने की संभावना बढ़ जाती है।
बालों को मजबूत और चमकदार बने रहने के लिए नमी चाहिए। अगर शरीर में पानी कम हो जाए तो बाल सूखे, बेजान और टूटने लगते हैं। इसलिए दिनभर पर्याप्त पानी पिएं और खीरा, तरबूज जैसे पानी से भरपूर फल खाएं। इससे बाल अंदर से हाइड्रेटेड रहते हैं और मुलायम दिखते हैं। अगर स्कैल्प सूखा हो जाता है तो जड़ों तक पोषण नहीं पहुंच पाता, और बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं।
नींद ही वह समय है होता है जब शरीर अपने आप को रिपेयर करता है और इसमें बाल भी शामिल हैं। देर तक जागना या ठीक से न सोना हार्मोन्स को बिगाड़ता है और शरीर को बालों को बढ़ने से रोकता है। इससे बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं और उनका दोबारा उगना धीमा हो जाता है। रात में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेने से बाल मजबूत बनते हैं।