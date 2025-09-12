Hair Fall Causes : ये 5 गलतियां बनती हैं बालों के झड़ने का कारण, देखें तस्वीरें

स्ट्रेटनिंग आयरन, कर्लिंग टूल्स और ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल बालों को आकर्षक तो बना सकता है लेकिन ये बालों के झड़ने का बड़ा कारण भी बनता है। बार-बार हीट का इस्तेमाल करने या बहुत ज्यादा स्टाइलिंग उत्पाद लगाने से बाल रूखे हो सकते हैं और बालों को नुकसान पहुंच सकता है। बाल कमजोर हो जाते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। इसी तरह, ब्लीचिंग, कलरिंग या पर्मिंग जैसे रासायनिक उपचार बालों की संरचना को बदल देते हैं, जिससे उनके झड़ने की संभावना बढ़ जाती है।