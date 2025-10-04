PGI लखनऊ में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव: इंटरव्यू से पहले होगी स्क्रीनिंग, नई विभागीय भर्तियों की तैयारी तेज

संस्थान प्रशासन के अनुसार यह निर्णय भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, वैज्ञानिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। पीजीआई के निदेशक डॉ. आर. के. धीमन ने कहा कि इस नई प्रणाली से योग्यतम उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि कुछ पदों के लिए आवेदनों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण इंटरव्यू में सभी को बुलाना संभव नहीं है। ऐसे में स्क्रीनिंग के माध्यम से मेरिट आधारित छंटनी की जाएगी ताकि चयन प्रक्रिया अधिक प्रभावी और समयबद्ध बन सके।