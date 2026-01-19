Virat Kohli Diet Plan: जिस डाइट ने विराट कोहली को बनाया सुपरफिट, वही 30 के बाद आपको भी दे सकती है नई एनर्जी

Virat Kohli Diet Plan: आज विराट कोहली का नाम आते ही फिटनेस, एनर्जी और डिसिप्लिन की तस्वीर सामने आती है।लेकिन उनकी फिटनेस जर्नी किसी ट्रेंड से नहीं, बल्कि एक गंभीर हेल्थ अलर्ट से शुरू हुई थी।2018 के साउथ अफ्रीका टूर में एसिडिटी, बढ़ा यूरिक एसिड और कमजोरी ने उन्हें डाइट बदलने पर मजबूर किया।यहीं से उन्होंने मीट छोड़कर शाकाहारी और ज़्यादातर प्लांट-बेस्ड डाइट अपनाई।आज यही डाइट 30 के बाद भी बेहतर सेहत और नई एनर्जी का भरोसा देती है।