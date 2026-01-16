Virat Kohli Property: अलीबाग में फिर किया निवेश, विराट कोहली–अनुष्का शर्मा ने 37 करोड़ में खरीदी 5 एकड़ जमीन

विराट और अनुष्का ने इससे पहले साल 2022 में अलीबाग में ही करीब 19 करोड़ रुपये में ज़मीन खरीदी थी, जिस पर अब एक शानदार फार्महाउस बना हुआ है। करीब 10,000 स्क्वायर फीट में फैला यह घर आधुनिक डिजाइन और नेचुरल एलिमेंट्स का खूबसूरत मेल है। मौजूदा समय में इस प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 32 करोड़ रुपये आंकी जा रही है।इस लक्जरी फार्महाउस में टेम्परेचर-कंट्रोल्ड स्विमिंग पूल, जैकूजी, हरे-भरे गार्डन, अल-फ्रेस्को डाइनिंग एरिया और पूरी तरह ऑटोमेटेड लाइटिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। सुकून और प्राइवेसी के लिहाज़ से यह जगह कपल की पसंद को बखूबी दर्शाती है।