ICC Ranking: 1736 दिन बाद फिर नंबर 1 बल्लेबाज बने विराट कोहली, रोहित शर्मा को हुआ भारी नुकसान

कोहली पहली बार साल 2013 में नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बने थे। फिर 2017 में दूसरी बार कोहली ने बादशाहत हासिल की। इसके बाद वे लगातार 4 साल तक नंबर 1 पर ही रहे। जहां उन्होंने 2018 में अपनी सबसे ज्यादा 909 रेटिंग अंक हासिल किए। ये 21वीं सदी में किसी भी बल्लेबाज की सबसे अच्छी रेटिंग थी। कोहली करीब 1500 दिनों तक रैंकिं में नंबर-1 रैंक पर कायम रहे।