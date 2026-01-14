ICC Ranking: 1736 दिन बाद फिर नंबर 1 बल्लेबाज बने विराट कोहली, रोहित शर्मा को हुआ भारी नुकसान

भारत ने पूर्व क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने वनडे में नंबर 1 बल्लेबाज बने (photo - EspnCricInfo)
Virat Kohli, ICC ODI batsman Ranking: पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज एक बार फिर नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में कोहली ने 91 गेंद पर 93 रनों की पारी खेली थी, जिसका उन्हें फायदा हुआ है। कोहली 1736 दिनों के लंबे इंतजार के बाद वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में फिर नंबर-1 बने हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा बुधवार को जारी ताजा रैंकिंग में एक स्थान की छलांग लगाते हुए 785 रेटिंग अंक के साथ विराट नंबर 1 पर आ गए हैं। वहीं न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल 784 रेटिंग अंक के साथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं। मिचेल ने भी पहले वनडे में 71 गेंद पर 84 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी।
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को नुकसान हुआ है। रोहित दो स्थान नीचे खिसककर 775 रेटिंग अंक के साथ तीसरे स्थान पर आ गए हैं। टॉप 10 में इन दोनों के अलावा भारतीय कप्तान शुभमन गिल 725 रेटिंग अंक के साथ पांचवे और उपकप्तान श्रेयस अय्यर 682 रेटिंग अंक के साथ 10वें स्थान पर हैं।
कोहली पहली बार साल 2013 में नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बने थे। फिर 2017 में दूसरी बार कोहली ने बादशाहत हासिल की। इसके बाद वे लगातार 4 साल तक नंबर 1 पर ही रहे। जहां उन्होंने 2018 में अपनी सबसे ज्यादा 909 रेटिंग अंक हासिल किए। ये 21वीं सदी में किसी भी बल्लेबाज की सबसे अच्छी रेटिंग थी। कोहली करीब 1500 दिनों तक रैंकिं में नंबर-1 रैंक पर कायम रहे।
