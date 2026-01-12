WPL 2026: UPW के खिलाफ RCB ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

आरसीबी के लिए पूजा वस्त्राकर उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। (Photo - WPL 2026)
Royal Challengers Bengaluru vs UP Warriorz, WPL 2026: वुमेन प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का 5वां मुक़ाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और यूपी वॉरियर्ज (UPW) के बीच खेला जा रहा है। नवी मुंबई के डीवाई परिल स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बेंगलुरु ने जीत के साथ इस सीजन की शुरुआत की जबकि यूपी को गुजरात जायंट्स के खिलाफ पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा।
WPL 2026