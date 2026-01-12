Virat Kohli PoTM Award: न्‍यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने 4 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के हीरो विराट कोहली रहे, जिन्‍होंने एक बार फिर बड़े रन चेज में 91 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और एक छक्‍के की मदद से 93 रन की मैच विनिंग पारी खेली। इस उम्‍दा प्रदर्शन के लिए कोहली को प्‍लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। वह वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्‍यादा प्‍लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी हैं। न्‍यूजीलैंड के खिलाफ ये पुरस्‍कार जीतने के बाद जब हर्षा भोगले ने उनसे पूछा कि आपके पास ऐसे कितने अवॉर्ड है तो उन्‍होंने जो खुलासा किया, वह दिल जीत लेने वाला था। आइये आपको भी बताते हैं कि उन्‍होंने क्‍या कहा?