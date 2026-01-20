Flaxseed Rice Flour for Skin: नो केमिकल, फुल ग्लो, घर पर बनाएं कोरियन एंटी-एजिंग मास्क, फाइन लाइंस होंगी कम

सबसे पहले फ्लैक्ससीड जेल तैयार करें। इसके लिए 1 चम्मच फ्लैक्ससीड को एक कप पानी में उबालें। जब पानी गाढ़ा हो जाए, तो गैस बंद कर दें और इसे छानकर ठंडा होने दें। अब एक बाउल में चावल का आटा लें और उसमें 1 चम्मच फ्लैक्ससीड जेल मिलाएं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें शहद, एलोवेरा जेल और जरूरत के अनुसार गुलाबजल डालें। सभी चीजों को मिलाकर स्मूद पेस्ट बना लें।इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं और 15–20 मिनट तक सूखने दें। बाद में सादे पानी से धो लें और चेहरे को हल्के हाथों से पोंछ लें। अंत में अपने स्किन टाइप के अनुसार मॉइश्चराइजर लगाएं। हफ्ते में 2–3 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।