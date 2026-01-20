Republic Day Nail Art 2026: सिर्फ कपड़े ही नहीं, अब नाखूनों पर भी चढ़ेगा देशभक्ति का रंग, देखिए ये 5 खास नेल डिजाइन्स

Republic Day Nail Art 2026: 26 जनवरी पर इस बार सिर्फ तिरंगा लहराएं नहीं, बल्कि उसे अपने हाथों पर भी सजाएं। आजकल नेल्स पर तिरंगे वाले नेल आर्ट का बहुत ट्रेंड है। केसरिया, सफेद और हरे रंग के ये सुंदर डिजाइन न सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, बल्कि देश के प्रति आपका प्यार भी दिखा सकते हैं। साड़ी हो या सूट, ये आसान डिजाइन हर महिला के हाथों के नेल्स पर बहुत सुंदर लग सकते हैं। आइए देखते हैं इस गणतंत्र दिवस के लिए कुछ सबसे सुंदर और सिम्पल नेल डिजाइन्स।