Republic Day Nail Art 2026: सिर्फ कपड़े ही नहीं, अब नाखूनों पर भी चढ़ेगा देशभक्ति का रंग, देखिए ये 5 खास नेल डिजाइन्स

Nails Design For Republic Day | (फोटो सोर्स- GeminiAI)
Republic Day Nail Art 2026: 26 जनवरी पर इस बार सिर्फ तिरंगा लहराएं नहीं, बल्कि उसे अपने हाथों पर भी सजाएं। आजकल नेल्स पर तिरंगे वाले नेल आर्ट का बहुत ट्रेंड है। केसरिया, सफेद और हरे रंग के ये सुंदर डिजाइन न सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, बल्कि देश के प्रति आपका प्यार भी दिखा सकते हैं। साड़ी हो या सूट, ये आसान डिजाइन हर महिला के हाथों के नेल्स पर बहुत सुंदर लग सकते हैं। आइए देखते हैं इस गणतंत्र दिवस के लिए कुछ सबसे सुंदर और सिम्पल नेल डिजाइन्स।
केसरिया, सफेद और हरे रंगों से सजा यह नेल आर्ट तिरंगे और अशोक चक्र को बहुत खूबसूरती से दिखा रहा है। स्वर्ल डिजाइन और गोल्डन टच इसे रॉयल लुक दे सकते हैं, जो गणतंत्र दिवस पर स्टाइल के साथ देशभक्ति वाली फील भी दे सकता है।
केसरिया, सफेद और हरे रंगों का खूबसूरत ग्रेडिएंट और बीच में सजा अशोक चक्र इस नेल आर्ट को खास बना रहा है। यह डिजाइन न सिर्फ स्टाइलिश है, बल्कि गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे के प्रति गर्व और सम्मान की भावना को भी खूबसूरती से दिखाता है।
इस नेल आर्ट में केसरिया, सफेद और हरे रंगों की लहरदार डिजाइन तिरंगे की खूबसूरती को स्टाइलिश अंदाज में दिखाती हैं। नेल्स पर दिखती ये डिजाइन्स गणतंत्र दिवस के मौके पर आपके लुक को खास और गर्व से भरा बना सकती है।
केसरिया, सफेद और हरे रंगों के साथ कमल, अशोक चक्र, इंडिया मैप और 'Happy Republic Day' लिखे ये नेल्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। यह डिजाइन हमारे गर्व, संस्कृति और तिरंगे के सम्मान को स्टाइलिश अंदाज़ में दिखा सकता है।
फ्रीडम ब्लूम नेल्स (Freedom bloom nails)
इस नेल आर्ट में केसरिया, सफेद और हरे रंगों के साथ ओम, गणेश जी और अशोक चक्र की डिजाइन्स बनी हैं, जो भारत की संस्कृति और देशभक्ति को खूबसूरती से दिखा रहे हैं।
