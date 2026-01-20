Republic Day 2026: 76वां या 77वां? जानिए गणतंत्र दिवस की सही गिनती

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसके ठीक एक साल बाद 26 जनवरी 1951 को देश ने पहला गणतंत्र दिवस मनाया। तभी से गणतंत्र दिवसों की गिनती क्रमिक रूप से की जाती है। इसी आधार पर 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। यह गिनती वर्षों की संख्या से नहीं, बल्कि अब तक मनाए गए गणतंत्र दिवसों की कुल संख्या से तय होती है, यही वजह है कि हर साल इसे लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बन जाती है।