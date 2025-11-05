Hidden Relationship: अगर दिखे ये 5 बातें, तो समझ जाइए आप हो रहे हैं ‘पॉकेटिंग’ का शिकार

रिश्ते को अपनी जिंदगी से छिपाना। यानी पार्टनर आपको प्यार तो करता है, लेकिन अपनी सोशल या पब्लिक लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं बनाता। न दोस्तों से मिलवाता है, न फैमिली से। बस चैट और प्राइवेट मोमेंट्स तक ही रिश्ता सिमट कर रह जाता है।अक्सर लोग इसे प्यार की प्राइवेसी समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन असल में ये एक तरह की इमोशनल दूरी होती है, जो वक्त के साथ बढ़ती चली जाती है। अगर आपका पार्टनर सोशल मीडिया पर हमेशा “सिंगल” बना रहता है, आपको अपने फ्रेंड सर्कल में इंट्रोड्यूस नहीं करता, या फिर आपके रिश्ते की बात आते ही टॉपिक बदल देता है तो ये संकेत हैं कि कुछ तो छिपाया जा रहा है।