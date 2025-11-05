Hidden Relationship: अगर दिखे ये 5 बातें, तो समझ जाइए आप हो रहे हैं ‘पॉकेटिंग’ का शिकार

Hidden love relationship|फोटो सोर्स – Freepik
Hidden Relationship: कभी-कभी हम किसी रिश्ते में दिल से जुड़े होते हैं, लेकिन सामने वाला उतना खुला नहीं होता। सोशल मीडिया पर आपकी तस्वीरें गायब रहती हैं, दोस्तों के बीच आपकी पहचान “किसी खास” के तौर पर नहीं होती, और जब बात कमिटमेंट की आती है, तो सामने वाला अचानक बहुत “प्राइवेट पर्सन” बन जाता है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, तो जरा संभल जाइए हो सकता है कि आप ‘रिलेशनशिप पॉकेटिंग’ का शिकार हो रहे हों।क्या है ये नया ट्रेंड, जो रिश्तों को बना रहा है और भी पेचीदा?
रिश्ते को अपनी जिंदगी से छिपाना। यानी पार्टनर आपको प्यार तो करता है, लेकिन अपनी सोशल या पब्लिक लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं बनाता। न दोस्तों से मिलवाता है, न फैमिली से। बस चैट और प्राइवेट मोमेंट्स तक ही रिश्ता सिमट कर रह जाता है।अक्सर लोग इसे प्यार की प्राइवेसी समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन असल में ये एक तरह की इमोशनल दूरी होती है, जो वक्त के साथ बढ़ती चली जाती है। अगर आपका पार्टनर सोशल मीडिया पर हमेशा “सिंगल” बना रहता है, आपको अपने फ्रेंड सर्कल में इंट्रोड्यूस नहीं करता, या फिर आपके रिश्ते की बात आते ही टॉपिक बदल देता है तो ये संकेत हैं कि कुछ तो छिपाया जा रहा है।
आप दोनों प्राइवेट में चाहे कितने भी करीब हों, लेकिन जैसे ही आप किसी पब्लिक प्लेस पर होते हैं या उनके जानने वालों के बीच पहुंचते हैं, उनका रवैया अचानक बदल जाता है। वे हाथ पकड़ने, स्नेह जताने या कपल की तरह व्यवहार करने से बचते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो यह दिखाना ही नहीं चाहते कि आप दोनों एक रिश्ते में हैं।
रिश्ते में पारदर्शिता तभी होती है जब दोनों एक-दूसरे को अपनी दुनिया में शामिल करें। लेकिन अगर महीनों या सालों साथ रहने के बाद भी आपका पार्टनर आपको अपने परिवार या करीबी दोस्तों से नहीं मिलवाता और हर बार कोई नया बहाना बना देता है तो यह सोचने वाली बात है। यह संकेत हो सकता है कि वो आपको अपने जीवन का हिस्सा मानने से बच रहा है।
क्या आपने गौर किया है कि आपका पार्टनर अक्सर ऐसे प्लान बनाता है, जिनके बारे में कोई और न जान सके? जैसे देर रात मिलने आना या ऐसी जगहें चुनना जहां किसी जानने वाले से सामना होने की संभावना न हो। वे कभी भी आपको अपनी फैमिली डिनर, दोस्तों की पार्टी या ऑफिस इवेंट में शामिल नहीं करते। धीरे-धीरे आपको महसूस होगा कि आपका रिश्ता जैसे किसी ‘सीक्रेट मोड’ में चल रहा है।
जब भी आप भविष्य की बातें करते हैं जैसे शादी, साथ रहना या लंबी योजनाएं तो वह या तो बात बदल देता है या गोलमोल जवाब देता है। पॉकेटिंग करने वाले लोग अक्सर कमिटमेंट से डरते हैं, इसलिए वे रिश्ते को पब्लिक या स्थायी रूप देने से बचते हैं।
अगर आपका पार्टनर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है हर ट्रिप, इवेंट और फ्रेंड्स गेट-टुगेदर की तस्वीरें पोस्ट करता है लेकिन आपसे जुड़ी कोई पोस्ट कभी नहीं डालता, तो यह एक लाल झंडा है। इतना ही नहीं, अगर वह आपकी पोस्ट पर भी पब्लिकली रिएक्ट या कमेंट करने से कतराता है, तो यह साफ दिखाता है कि वह रिश्ता छिपाकर रखना चाहता है।
सवाल पूछें: उनसे पूछें कि वे आपको अपनी दुनिया से क्यों छिपा रहे हैं।
अपनी भावनाएं बताएं: साफ कहें कि इस व्यवहार से आपको कैसा महसूस हो रहा है।
अपनी सीमाएं तय करें: रिश्ते में आपको कितनी खुली स्वीकार्यता चाहिए, यह स्पष्ट करें।
