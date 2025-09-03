भारत में Gen Z को भा रहे हैं ‘Book Boyfriend’, जानें क्या है ये ट्रेंड

Book Boyfriend New Trend: आज की जेनरेशन को अक्सर किताबों से दूर बताया जाता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। भारत के Gen Z युवाओं ने रोमांस को पढ़ने और जीने का नया तरीका खोज लिया है ‘Book Boyfriend’। यानी वो काल्पनिक किरदार जिनसे किताबों के पन्नों पर मुलाकात होती है, अब युवाओं की डेटिंग बायो और बातचीत में भी जगह बना रहे हैं।
टिंडर (Tinder) के हाल ही में जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि भारत में युवाओं के बीच यह ट्रेंड तेज़ी से बढ़ रहा है। अपनी पसंदीदा नॉवेल्स के "ग्रीन फ्लैग" हीरो से प्रेरित होकर, लड़के-लड़कियां अपने डेटिंग प्रोफाइल में ऐसे ही कैरेक्टर्स की झलक ढूंढ रहे हैं। किसी के लिए यह ‘बुकस्टोर डेट’ का सपना है तो किसी के लिए पुराने पन्नों की खुशबू ही रोमांस की शुरुआत।
“Books > Boys (but I’m willing to negotiate)”
“The best way to my heart is a date at the bookstore.”
“Love the scent of old books and rain.”
भारत में टिंडर बायो में “Bookstore” का जिक्र दोगुना हो चुका है (2024 से 2025 के बीच)।वहीं, ग्लोबल डेटा बताता है कि “Book Boyfriend” का उल्लेख 2024 में 58% बढ़ा, और जनवरी 2025 में यह 77% तक उछाल पर पहुंच गया।यानी साफ है, किताबें और रोमांस अब सिर्फ फैंटेसी नहीं, बल्कि रिलेशनशिप की असली प्रेरणा बन रहे हैं।
टिंडर इंडिया की रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स के मुताबिक, Gen Z को "Book Boyfriend" इसलिए पसंद आ रहे हैं क्योंकि इनमें वो खूबियां झलकती हैं जिनकी तलाश असल जिंदगी में भी होती है।