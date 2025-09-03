भारत में Gen Z को भा रहे हैं ‘Book Boyfriend’, जानें क्या है ये ट्रेंड

टिंडर (Tinder) के हाल ही में जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि भारत में युवाओं के बीच यह ट्रेंड तेज़ी से बढ़ रहा है। अपनी पसंदीदा नॉवेल्स के "ग्रीन फ्लैग" हीरो से प्रेरित होकर, लड़के-लड़कियां अपने डेटिंग प्रोफाइल में ऐसे ही कैरेक्टर्स की झलक ढूंढ रहे हैं। किसी के लिए यह ‘बुकस्टोर डेट’ का सपना है तो किसी के लिए पुराने पन्नों की खुशबू ही रोमांस की शुरुआत।