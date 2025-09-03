Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रिलेशनशिप

भारत में Gen Z को भा रहे हैं ‘Book Boyfriend’, जानें क्या है ये ट्रेंड

Book Boyfriend New Trend: भारत में अब एक नया ट्रेंड Gen Z के बच्चों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और यह ट्रेंड उन्हें बेहद ही दिलचस्प लग रहा है, वो है "Book Boyfriend"। आइए जानते हैं, क्या है ये ट्रेंड।

भारत

MEGHA ROY

Sep 03, 2025

Book Boyfriend,Tinder,Dating,Dating apps,Gen Z,
Why are Gen Z girls obsessed with book boyfriends|फोटो सोर्स – Freepik

Book Boyfriend New Trend: आज की जेनरेशन को अक्सर किताबों से दूर बताया जाता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। भारत के Gen Z युवाओं ने रोमांस को पढ़ने और जीने का नया तरीका खोज लिया है ‘Book Boyfriend’। यानी वो काल्पनिक किरदार जिनसे किताबों के पन्नों पर मुलाकात होती है, अब युवाओं की डेटिंग बायो और बातचीत में भी जगह बना रहे हैं।

क्या है ‘Book Boyfriend’ ट्रेंड?

टिंडर (Tinder) के हाल ही में जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि भारत में युवाओं के बीच यह ट्रेंड तेज़ी से बढ़ रहा है। अपनी पसंदीदा नॉवेल्स के "ग्रीन फ्लैग" हीरो से प्रेरित होकर, लड़के-लड़कियां अपने डेटिंग प्रोफाइल में ऐसे ही कैरेक्टर्स की झलक ढूंढ रहे हैं। किसी के लिए यह ‘बुकस्टोर डेट’ का सपना है तो किसी के लिए पुराने पन्नों की खुशबू ही रोमांस की शुरुआत।

ये भी पढ़ें

रिश्तों में दरार का नया कारण ‘Micro Cheating’, जानिए क्या है ये छुपा हुआ धोखा
रिलेशनशिप
Micro Cheating, signs of micro-cheating, what is micro-cheating,

कुछ मजेदार उदाहरण भी सामने आए हैं

“Books > Boys (but I’m willing to negotiate)”

“The best way to my heart is a date at the bookstore.”

“Love the scent of old books and rain.”

आंकड़े क्या कहते हैं?

भारत में टिंडर बायो में “Bookstore” का जिक्र दोगुना हो चुका है (2024 से 2025 के बीच)।वहीं, ग्लोबल डेटा बताता है कि “Book Boyfriend” का उल्लेख 2024 में 58% बढ़ा, और जनवरी 2025 में यह 77% तक उछाल पर पहुंच गया।यानी साफ है, किताबें और रोमांस अब सिर्फ फैंटेसी नहीं, बल्कि रिलेशनशिप की असली प्रेरणा बन रहे हैं।

क्यों भा रहे हैं ये काल्पनिक किरदार?

टिंडर इंडिया की रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स के मुताबिक, Gen Z को "Book Boyfriend" इसलिए पसंद आ रहे हैं क्योंकि इनमें वो खूबियां झलकती हैं जिनकी तलाश असल जिंदगी में भी होती है।

  • समझदारी और संवेदनशीलता
  • खुलकर अपने भाव दिखाना
  • डेवोशन और डीप कनेक्शन

ये भी पढ़ें

डेटिंग या जुगाड़? जानिए क्‍या है ‘Hobosexuality’ और कैसे बढ़ रहा है भारत में इसका ट्रेंड
रिलेशनशिप
What is Hobosexuality, Hobosexuality, urban relationships,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

03 Sept 2025 01:45 pm

Hindi News / Lifestyle News / Relationship / भारत में Gen Z को भा रहे हैं ‘Book Boyfriend’, जानें क्या है ये ट्रेंड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट