Relationship Tips: हम जिसे प्यार करते हैं उसे Baby क्यों कहते हैं? रिलेशनशिप एक्सपर्ट ने बताया कारण

why lovers call each other baby|फोटो सोर्स – Freepik
Relationship Tips: क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने पार्टनर को “बेबी” या “जान” जैसे प्यार भरे नामों से क्यों बुलाते हैं? ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि हमारे इमोशन्स से जुड़ी एक गहरी भावना होती है। रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स (author_ajaykpandey) के मुताबिक, ऐसे शब्द पार्टनर के बीच अपनापन और सुरक्षा की भावना बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं, आखिर प्यार में “बेबी” कहने के पीछे क्या है असली मनोवैज्ञानिक कारण।
रिलेशनशिप में “बेबी” शब्द का इस्तेमाल आज आम बात है, लेकिन इसका इतिहास काफी पुराना है। रोमांटिक संदर्भ में “बेबी” शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1860 के दशक में शुरू हुआ था। वक्त के साथ यह शब्द प्यार और अपनापन जताने का लोकप्रिय तरीका बन गया। आज इसे हम फिल्मों, गानों और पॉप कल्चर में हर जगह सुनते हैं। यही वजह है कि “बेबी” कहना अब सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि अपने पार्टनर के प्रति स्नेह जताने का स्वाभाविक तरीका बन चुका है।
शोध बताते हैं कि जब हम किसी से रोमांटिक रूप से जुड़ते हैं, तो शरीर में डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और फिनाइलएथिलामीन जैसे वही हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जो बचपन में माता-पिता से जुड़ाव के समय होते थे। इसी कारण हम अपने पार्टनर के साथ अपनापन और सुरक्षा महसूस करते हैं, और अक्सर “बेबी टॉक” जैसी प्यारी भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
रिलेशनशिप एक्सपर्ट के अनुसार, आज की डिजिटल लाइफ में, जहां रिश्ते पहले से ज्यादा Unstable और Superficial हो गए हैं, वहां एक साधारण-सा प्यार भरा संबोधन बहुत मायने रखता है।किसी को “बेबी” कहना अब सिर्फ एक निकनेम नहीं रहा ,यह एक ऐसा शब्द बन गया है जो इमोशनल कनेक्शन और भरोसे का प्रतीक है। यह बताता है कि आप उस व्यक्ति के साथ सेफ, कम्फर्टेबल और वुल्नरेबल महसूस करते हैं।
जब जिंदगी की परेशानियों के बीच आपका पार्टनर आपको “बेबी” कहकर बुलाता है, तो अंदर एक अजीब-सी शांति महसूस होती है जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए यह शब्द सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि अपनापन, भरोसा और प्यार की गहराई को भी बयां करता है।
