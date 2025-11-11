Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रिलेशनशिप

Relationship Tips: हम जिसे प्यार करते हैं उसे Baby क्यों कहते हैं? रिलेशनशिप एक्सपर्ट ने बताया कारण

Relationship Tips: हम अक्सर लव कपल्स को एक-दूसरे को “बेबी” कहकर पुकारते हुए सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की वजह क्या है? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं आखिर कपल्स अपने पार्टनर को “बेबी” कहकर क्यों बुलाते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 11, 2025

relationship , love and attachment psychology,Relationship Tips,

why lovers call each other baby|फोटो सोर्स – Freepik

Relationship Tips: क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने पार्टनर को “बेबी” या “जान” जैसे प्यार भरे नामों से क्यों बुलाते हैं? ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि हमारे इमोशन्स से जुड़ी एक गहरी भावना होती है। रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स (author_ajaykpandey) के मुताबिक, ऐसे शब्द पार्टनर के बीच अपनापन और सुरक्षा की भावना बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं, आखिर प्यार में “बेबी” कहने के पीछे क्या है असली मनोवैज्ञानिक कारण।

"बेबी" शब्द का पहला प्रयोग 1860 के दशक में हुआ था

रिलेशनशिप में “बेबी” शब्द का इस्तेमाल आज आम बात है, लेकिन इसका इतिहास काफी पुराना है। रोमांटिक संदर्भ में “बेबी” शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1860 के दशक में शुरू हुआ था। वक्त के साथ यह शब्द प्यार और अपनापन जताने का लोकप्रिय तरीका बन गया। आज इसे हम फिल्मों, गानों और पॉप कल्चर में हर जगह सुनते हैं। यही वजह है कि “बेबी” कहना अब सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि अपने पार्टनर के प्रति स्नेह जताने का स्वाभाविक तरीका बन चुका है।

प्यार की जड़ें बचपन में होती हैं

शोध बताते हैं कि जब हम किसी से रोमांटिक रूप से जुड़ते हैं, तो शरीर में डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और फिनाइलएथिलामीन जैसे वही हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जो बचपन में माता-पिता से जुड़ाव के समय होते थे। इसी कारण हम अपने पार्टनर के साथ अपनापन और सुरक्षा महसूस करते हैं, और अक्सर “बेबी टॉक” जैसी प्यारी भाषा का इस्तेमाल करते हैं।

डिजिटल दुनिया में “बेबी” का असली मतलब

रिलेशनशिप एक्सपर्ट के अनुसार, आज की डिजिटल लाइफ में, जहां रिश्ते पहले से ज्यादा Unstable और Superficial हो गए हैं, वहां एक साधारण-सा प्यार भरा संबोधन बहुत मायने रखता है।किसी को “बेबी” कहना अब सिर्फ एक निकनेम नहीं रहा ,यह एक ऐसा शब्द बन गया है जो इमोशनल कनेक्शन और भरोसे का प्रतीक है। यह बताता है कि आप उस व्यक्ति के साथ सेफ, कम्फर्टेबल और वुल्नरेबल महसूस करते हैं।

एक शब्द जो सुरक्षा का एहसास दिलाता है


जब जिंदगी की परेशानियों के बीच आपका पार्टनर आपको “बेबी” कहकर बुलाता है, तो अंदर एक अजीब-सी शांति महसूस होती है जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए यह शब्द सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि अपनापन, भरोसा और प्यार की गहराई को भी बयां करता है।

ये भी पढ़ें

Relationship Advice: क्या करें पहली मुलाकात न बिगड़ जाए? Priyanka Chopra की कहानी सिखाती है रिलेशनशिप का सबक
रिलेशनशिप
relationship tips for couples,Priyanka Chopra candidly recounted ,Priyanka Chopra relationship advice

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Nov 2025 02:08 pm

Hindi News / Lifestyle News / Relationship / Relationship Tips: हम जिसे प्यार करते हैं उसे Baby क्यों कहते हैं? रिलेशनशिप एक्सपर्ट ने बताया कारण

बड़ी खबरें

View All

रिलेशनशिप

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Hidden Relationship: अगर दिखे ये 5 बातें, तो समझ जाइए आप हो रहे हैं ‘पॉकेटिंग’ का शिकार

hidden relationship signs, relationship pocketing, signs of relationship pocketing, modern dating trends,
रिलेशनशिप

Relationship Advice: क्या करें पहली मुलाकात न बिगड़ जाए? Priyanka Chopra की कहानी सिखाती है रिलेशनशिप का सबक

relationship tips for couples,Priyanka Chopra candidly recounted ,Priyanka Chopra relationship advice
रिलेशनशिप

Romantic Relationship Survey: रोमांटिक रिलेशन या अकेला रहना? सिंगल लोगों को क्या पसंद है, सर्वे में खुलासा

Romantic Relationship Survey, Single vs Relationship Preference, Relationship or Stay Single,
रिलेशनशिप

Divorce Plan : “मैं अपने धोखेबाज पति से तलाक चाहती हूं, लेकिन इसकी कीमत मेरे बच्चे को कितनी चुकानी पड़ेगी?”

Pre plan for divorce, cheater husband, important tips for divorce, talak kaise lete hai,
Patrika Special News

Bigg Boss 19 Relationship Tips: रिलेशनशिप रेड फ्लैग या रियलिटी चेक? तान्या मित्तल ने मांगा अपना ‘एक्स’, बसीर अली पार्टनर में क्यों चाहिए Toxic पार्टनर

Bigg Boss 19,Farrhana Bhatt,Baseer Ali,Nehal Chudasama,
रिलेशनशिप
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.