Relationship Tips: हम जिसे प्यार करते हैं उसे Baby क्यों कहते हैं? रिलेशनशिप एक्सपर्ट ने बताया कारण

रिलेशनशिप में “बेबी” शब्द का इस्तेमाल आज आम बात है, लेकिन इसका इतिहास काफी पुराना है। रोमांटिक संदर्भ में “बेबी” शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1860 के दशक में शुरू हुआ था। वक्त के साथ यह शब्द प्यार और अपनापन जताने का लोकप्रिय तरीका बन गया। आज इसे हम फिल्मों, गानों और पॉप कल्चर में हर जगह सुनते हैं। यही वजह है कि “बेबी” कहना अब सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि अपने पार्टनर के प्रति स्नेह जताने का स्वाभाविक तरीका बन चुका है।